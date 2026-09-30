Svet

ZEMLJOTRES U GRČKOJ: Udar jačine 4,1 stepen po Rihteru, evo gde je bio epicentar

Танјуг

30. 09. 2026. u 07:43

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ZEMLjOTRES magnitude 4,1 stepen po Rihterovoj skali zbeležen je u sredu, 30. septembar 2026. godine u 07,21 sati na području Grčke.

ЗЕМЉОТРЕС У ГРЧКОЈ: Удар јачине 4,1 степен по Рихтеру, ево где је био епицентар

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.3313 i dužine 23.4506 nedaleko od Atine.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

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