ZEMLJOTRES U GRČKOJ: Udar jačine 4,1 stepen po Rihteru, evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 4,1 stepen po Rihterovoj skali zbeležen je u sredu, 30. septembar 2026. godine u 07,21 sati na području Grčke.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.3313 i dužine 23.4506 nedaleko od Atine.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
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