Svet

PREDSEDNIK KAZAHSTANA O PUTINU: On je najprihvatljivija politička figura za nas, Evropu i svet

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 09. 2026. u 21:22

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PREDSEDNIK Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev izjavio je u Berlinu da ruskog predsednika Vladimira Putina smatra najprihvatljivijom političkom figurom za Kazahstan, Evropu i svet.

ПРЕДСЕДНИК КАЗАХСТАНА О ПУТИНУ: Он је најприхватљивија политичка фигура за нас, Европу и свет

Foto: Tanjug/AP/Indian Foreign Ministry

-Imam veoma dobre odnose sa predsednikom Putinom i smatram ga izuzetnim državnikom i danas sam sa velikom uverenošću govorio o tome da je on kao državnik, kao rukovodilac Rusije, najprihvatljivija politička figura, ma kako to čudno zvučalo vama, i za centralnu Aziju, Kazahstan, a po mom mišljenju i za Evropu i čitav svet, rekao je on na konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Kako je dodao, Putin poseduje potrebne kvalitete za rukovodioca velike države složene istorije i sopstvenog shvatanja strateških ciljeva koji stoje pred njom.

On je u Berlinu pojasnio i svoj stav po pitanju ukrajinskog sukoba.

-Sa velikim uvažavanjem se odnosimo prema ukrajinskom narodu, njegovoj istoriji, kulturi, tradicijama i jeziku. Nisam govorio o tome da je potrebno odmah obustaviti sukob. Shvatam da bi to u savremenim uslovima bilo nerealno. Govorio sam o zamrzavanju ratnih dejstava s ciljem da se pređe na diplomatski proces, odnosno nekakve pregovore. To je naš stav, bez obzira na to šta se dešava u Ukrajini. Uvek ćemo imati na umu da su i Rusija i Ukrajina naši prijatelji, naveo je on.

sputnikportal.rs

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