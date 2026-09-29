PREDSEDNIK KAZAHSTANA O PUTINU: On je najprihvatljivija politička figura za nas, Evropu i svet
PREDSEDNIK Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev izjavio je u Berlinu da ruskog predsednika Vladimira Putina smatra najprihvatljivijom političkom figurom za Kazahstan, Evropu i svet.
-Imam veoma dobre odnose sa predsednikom Putinom i smatram ga izuzetnim državnikom i danas sam sa velikom uverenošću govorio o tome da je on kao državnik, kao rukovodilac Rusije, najprihvatljivija politička figura, ma kako to čudno zvučalo vama, i za centralnu Aziju, Kazahstan, a po mom mišljenju i za Evropu i čitav svet, rekao je on na konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.
Kako je dodao, Putin poseduje potrebne kvalitete za rukovodioca velike države složene istorije i sopstvenog shvatanja strateških ciljeva koji stoje pred njom.
On je u Berlinu pojasnio i svoj stav po pitanju ukrajinskog sukoba.
-Sa velikim uvažavanjem se odnosimo prema ukrajinskom narodu, njegovoj istoriji, kulturi, tradicijama i jeziku. Nisam govorio o tome da je potrebno odmah obustaviti sukob. Shvatam da bi to u savremenim uslovima bilo nerealno. Govorio sam o zamrzavanju ratnih dejstava s ciljem da se pređe na diplomatski proces, odnosno nekakve pregovore. To je naš stav, bez obzira na to šta se dešava u Ukrajini. Uvek ćemo imati na umu da su i Rusija i Ukrajina naši prijatelji, naveo je on.
sputnikportal.rs
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