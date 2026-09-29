BUKTI SVETSKA KRIZA! U Jemenu proglašena OPŠTA MOBILIZACIJA – Huti nezaustavivo napreduju ka ključnom moreuzu!

U JEMENU je proglašena opšta mobilizacija usled napredovanja Huta u blizini strateški važnog moreuza Bab el Mandeb.

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Odluku je odobrio Predstavnički dom zemlje na zahtev Rašada el Alimija, predsednika Predsedničkog saveta za rukovođenje.

Mobilizacija je stupila na snagu odmah po objavljivanju i ostaće na snazi sve dok se ne reše pitanja koja su dovela do njenog uvođenja.

Prema saopštenju parlamenta, odluka je doneta kako bi se odgovorilo na eskalaciju sukoba sa Hutima, osigurala javna bezbednost, zaštitio republikanski poredak i očuvao državni suverenitet. Političke frakcije u zemlji pozvane su da ostave po strani svoje razlike i koordinišu aktivnosti sa koalicijom koju predvodi Saudijska Arabija.

Nakon donošenja odluke, Rašad el Alimi je u Rijadu održao sastanak sa jemenskim premijerom Šajom el Zindanijem, članovima vlade i vojnim komandantima. Učesnici su razgovarali o praktičnim merama za sprovođenje naredbe o mobilizaciji.

Foto: Printscreen

Na sastanku je bilo reči i o inicijativi „Bezbedan povratak”, koja predviđa amnestiju i regulisanje statusa za pojedince koji su napustili redove Huta.

El Alimi je izjavio da su vladine snage tokom protekla 72 sata izvele 756 operacija na različitim frontovima. Prema njegovim rečima, te akcije su rezultirale sa više od 2.300 žrtava (poginulih i ranjenih) među pripadnicima Huta. Ove podatke objavili su predstavnici jemenske vlade.

Oružani sukob između Huta i vladinih snaga u Jemenu traje od avgusta 2014. godine. Vladine snage imaju podršku Saudijske Arabije.

Huti su nedavno ostvarili značajne uspehe u svojoj ofanzivi, preuzimajući kontrolu nad celokupnom obalom Jemena na Crvenom moru. Trenutno nastavljaju napredovanje ka jugu, potiskujući vladine snage.

Istovremeno, Huti već dugo kontrolišu najnaseljenije regione Jemena, uključujući glavni grad Sanu. Vlada, koju podržava Saudijska Arabija, zadržava kontrolu nad uglavnom pustinjskim područjima, lukom Aden i nekoliko drugih ključnih gradova. Shodno tome, vladini resursi za mobilizaciju su ograničeni, kao i njeni organizacioni kapaciteti za sprovođenje masovne vojne regrutacije.

Vredi napomenuti da su se nedavno pojavili izveštaji koji sugerišu da bi SAD mogle da pokrenu napade i protiv Huta.

Međutim, predsednik SAD Donald Tramp je ranije naznačio da neće pružiti pomoć Saudijskoj Arabiji ili jemenskoj vladi koju podržava Saudijska Arabija u njihovoj borbi protiv Huta.

ctrana.one

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