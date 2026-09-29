UHAPŠEN BIVŠI MAĐARSKI MINISTAR: Novac za kulturu završavao u izbornoj kampanji?
TUŽILAŠTVO je zadržalo i saslušalo bivšeg mađarskog ministra kulture Balaža Hanka zbog sumnje na zloupotrebu poverenja, u okviru istrage o trošenju sredstava Nacionalnog fonda za kulturu (NKA) dok je bio na njegovom čelu.
Prema navodima tužilaštva, odbor NKA zadužen za prioritetne kulturne programe, pod Hankovim rukovodstvom, dodeljivao je javna sredstva kroz šemu pojedinačnih grantova pokrenutu u julu 2025. godine, bez stvarne provere prijava, preneo je MTI.
Tužioci sumnjaju da je novac korišćen za finansiranje kampanje za parlamentarne izbore 2026. godine, kao i za lične potrebe podnosilaca zahteva. Prema saopštenju nadležnog okružnog tužilaštva, sredstva su kroz tu šemu preusmeravana suprotno njihovoj zakonom utvrđenoj nameni.
Mađarski premijer Peter Mađar ocenio je da hapšenje Hanka predstavlja prekretnicu i pokazuje da u Mađarskoj konačno može da bude sprovedena jednakost pred zakonom.
- Juče je bio važan dan. Posle decenija laži, milioni Mađara su prvi put mogli da iskuse šta zaista znači prava promena režima i jednakost pred zakonom - napisao je Mađar u objavi na Fejsbuku i dodao da Mađarska više "nije zemlja bez posledica".
(Rt Balkan)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PETERU MAĐARU SUSPENDOVAN IMUNITET: Zbog ovog incidenta tužilaštvo sada može da ga ispita
28. 09. 2026. u 11:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)