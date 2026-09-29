UHAPŠEN BIVŠI MAĐARSKI MINISTAR: Novac za kulturu završavao u izbornoj kampanji?

TUŽILAŠTVO je zadržalo i saslušalo bivšeg mađarskog ministra kulture Balaža Hanka zbog sumnje na zloupotrebu poverenja, u okviru istrage o trošenju sredstava Nacionalnog fonda za kulturu (NKA) dok je bio na njegovom čelu.

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Prema navodima tužilaštva, odbor NKA zadužen za prioritetne kulturne programe, pod Hankovim rukovodstvom, dodeljivao je javna sredstva kroz šemu pojedinačnih grantova pokrenutu u julu 2025. godine, bez stvarne provere prijava, preneo je MTI.

Tužioci sumnjaju da je novac korišćen za finansiranje kampanje za parlamentarne izbore 2026. godine, kao i za lične potrebe podnosilaca zahteva. Prema saopštenju nadležnog okružnog tužilaštva, sredstva su kroz tu šemu preusmeravana suprotno njihovoj zakonom utvrđenoj nameni.

Mađarski premijer Peter Mađar ocenio je da hapšenje Hanka predstavlja prekretnicu i pokazuje da u Mađarskoj konačno može da bude sprovedena jednakost pred zakonom.

- Juče je bio važan dan. Posle decenija laži, milioni Mađara su prvi put mogli da iskuse šta zaista znači prava promena režima i jednakost pred zakonom - napisao je Mađar u objavi na Fejsbuku i dodao da Mađarska više "nije zemlja bez posledica".

(Rt Balkan)