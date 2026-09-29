"ŠTO JE PRITISAK NA NAS JAČI, IMAĆEMO BOLJE REZULTATE" Putin otkrio plan Rusije

RUSIJA gradi nuklearne energetske blokove zasnovane na najsavremenijim tehnologijama koje nema niko drugi na svetu, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa direktorom državne korporacije "Rosatom" Aleksejem Lihačovom.

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

"'Rosatom' je nesumnjivo jedna od najvećih svetskih kompanija koje rade po principu punog ciklusa – kako u domenu osiguravanja bezbednosti zemlje, tako i u sferi mirnodopske nuklearne energije. Trenutno gradimo više nuklearnih energetskih blokova u inostranstvu nego bilo ko drugi u svetu. To činimo na najbolji mogući način, koristeći najsavremenije tehnologije – tehnologije koje često ne poseduje niko drugi osim 'Rosatoma'", rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, Rusija ubrzano povećava udeo nuklearne energije u svojoj energetskoj strukturi.

- Sve što smo planirali u vezi sa izgradnjom nuklearnih energetskih blokova u Ruskoj Federaciji, svi planovi koje smo svojevremeno zacrtali, svi su ispunjeni. Već smo 20 odsto, a cilj nam je bio upravo tih 20 odsto. Povećanje udela nuklearne energije u strukturi naše energetike sa 16 na 20 odsto – taj plan je realizovan, a cilj ostvaren- ocenio je ruski lider.

O spoljnom pritisku na Rusiju

Govoreći o spoljnim pritiscima na Rusiju, Putin je rekao da će Rusija biti ona koja će vršiti pritisak.

"Sada je period u kojem ćemo napredovati i što je pritisak na nas jači, to ćemo imati bolje rezultate", rekao je Lihačov na sastanku.

Nadovezujući se na ove reči Lihačova, Putin je poručio:

"Mi ćemo biti ti koji vrše pritisak".

Direktor ove državne korporacije dodao je da "Rosatom" trenutno istovremeno gradi 46 nuklearnih blokova u Rusiji i inostranstvu, što je rekord u novijoj istoriji zemlje.

Takođe je istakao da "Rosatom" planira da do 2030. godine poveća svoje prihode na 5,5 biliona rubalja.

(RT Balkan)