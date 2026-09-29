Svet

PAPA LAV PROTIV RATA: Spirala laži i obmana u međunarodnim odnosima

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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PAPA Lav Četrnaesti zažalio je zbog povratka rata u Evropi, poručivši da ljudi svakoga dana stradaju u beskorisnom pokolju.

ПАПА ЛАВ ПРОТИВ РАТА: Спирала лажи и обмана у међународним односима

Foto: Printskrin

Papa je pozvao da se žrtvuju određene pozicije zarad višeg dobra koje predstavlja mir. Naglasio je da je Evropa, prema njenom rodonačelniku Robertu Šumanu, kontinent na kome se prednost daje dijalogu umesto sukobljavanju oružjem.

Poglavar rimokatličke crkve je pozvao mlade Evropljane da imaju hrabrosti da odgovorno preuzmu misiju izgradnje mira.

- Danas su ljudski odnosi, kao i odnosi među državama, sve varvarskiji – upozorio je papa iz Meca, pozivajući Evropu da se bori protiv spirale laži i obmane u međunarodnim odnosima.

Francuski predsednik Emanuel Makron zahvalio je papi Lavu Četrnaestom na poseti, izrazivši ujedno zadovoljstvo što "od Balkana do Ukrajine" nove zemlje žele da se pridruže EU. Makron je, takođe, ipak uspeo da pronađe vreme da bude prisutan na popodnevnoj misi u crkvi Svetog Stefana u Mecu.

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