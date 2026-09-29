PAPA LAV PROTIV RATA: Spirala laži i obmana u međunarodnim odnosima
PAPA Lav Četrnaesti zažalio je zbog povratka rata u Evropi, poručivši da ljudi svakoga dana stradaju u beskorisnom pokolju.
Papa je pozvao da se žrtvuju određene pozicije zarad višeg dobra koje predstavlja mir. Naglasio je da je Evropa, prema njenom rodonačelniku Robertu Šumanu, kontinent na kome se prednost daje dijalogu umesto sukobljavanju oružjem.
Poglavar rimokatličke crkve je pozvao mlade Evropljane da imaju hrabrosti da odgovorno preuzmu misiju izgradnje mira.
- Danas su ljudski odnosi, kao i odnosi među državama, sve varvarskiji – upozorio je papa iz Meca, pozivajući Evropu da se bori protiv spirale laži i obmane u međunarodnim odnosima.
Francuski predsednik Emanuel Makron zahvalio je papi Lavu Četrnaestom na poseti, izrazivši ujedno zadovoljstvo što "od Balkana do Ukrajine" nove zemlje žele da se pridruže EU. Makron je, takođe, ipak uspeo da pronađe vreme da bude prisutan na popodnevnoj misi u crkvi Svetog Stefana u Mecu.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ZLOKOBNA PRETNjA MAĐARA RUSIJI: "Pretvorićemo Putinove pešadince u dinstano meso, poješće ih 'kuga 3. milenijuma'"
28. 09. 2026. u 23:26 >> 23:59
ZELENSKI PLAŠI ZAPAD: Rusi su već započeli dodatnu mobilizaciju, stižu i plaćenici
28. 09. 2026. u 23:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)