„PRETVORIĆEMO IH U DINSTANO MESO!” Ukrajinski komandant brutalno zapretio Putinu: Jeziva poruka za ruske pešadince!

KOMANDANT ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi izjavio je danas da očekuje novi talas mobilizacije u Rusiji i poručio da su njegove snage spremne da povećaju gubitke ruskih trupa.

Foto: AI generated/ChatGPT

Brovdi je u intervjuu za britanski "Telegraf" rekao da su ruske žrtve u poslednjem periodu povećane i da njegove jedinice "sada nanose gubitke ekvivalentne jednom ruskom bataljonu dnevno".

-Spremni smo da dočekamo ove neograničene porcije dinstanog mesa, rekao je on.

Brovdi je ocenio da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao uskoro da pokrene novi krug mobilizacije, navodeći procenu da bi u narednim mesecima na front moglo biti upućeno oko 300.000 ljudi.

-Putin će poslati svoje kmetove na liniju fronta i oni će padati u još većem broju nego sada... Dok smo razmenili nekoliko rečenica, još 18 džukela je već završilo svoje priče u 'specijalnoj vojnoj operaciji', rekao je Brovdi, dodajući da ukrajinske snage razvijaju sposobnosti za napad dronovima na ruske položaje.

printscreen/instagram/robert_madyar

Brovdi, poznat pod vojnim nadimkom "Mađar", jedan je od pionira upotrebe dronova u ukrajinskim oružanim snagama. Pre rata bavio se međunarodnom trgovinom žitom i bio pokrovitelj umetnosti, a u ukrajinsku teritorijalnu odbranu stupio je neposredno pre početka ruske invazije.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je poslednjih godina razvila složen sistem upotrebe bespilotnih letelica za izviđanje, napade na ruske snage i dubinske udare po ciljevima u Rusiji.

On je naveo da su ukrajinski udari ove godine dosegli i do 3.000 kilometara od ukrajinske granice i da su bili usmereni, između ostalog, na rusku naftnu infrastrukturu i komercijalne objekte.

Govoreći o upotrebi dronova u ratu, Brovdi je upozorio i na sve brži razvoj autonomnih sistema koji mogu da navode, prepoznaju i napadaju ciljeve uz sve manju zavisnost od ljudskih operatera.

-Dron je kuga trećeg milenijuma, rekao je Brovdi, upozorivši da kombinacija veštačke inteligencije i robotizovanih sistema može dovesti do oružja koje je sve teže kontrolisati.

On je izrazio i zabrinutost zbog sposobnosti NATO-a da odgovori na ruske vojne i hibridne aktivnosti, ocenivši da Alijansa ostaje slaba ako se njen odgovor svodi na izjave zabrinutosti i razmatranje budućih pretnji.

Brovdi je naveo da više zemalja NATO-a radi na uspostavljanju sopstvenih snaga za upotrebu bespilotnih sistema, ali da njihovi planovi još nisu javno predstavljeni.

-Na početku rata ceo svet se prvo smeškao, a zatim smejao ideji da je Putinova vojska druga najjača na svetu. Reći ću vam: vreme za humor je prošlo, rekao je Brovdi.

(Tanjug)

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