SMENJENA DIREKTORKA ALBANSKE TAJNE SLUŽBE: U Tirani u toku veliki obračun sa visokim funkcionerima, inače vrlo bliskim saradnicima premijera

PREMIJER Albanije Edi Rama je bio u Njujorku na Generalnoj skupštini UN kada je iz Tirane stigla vest da je direktorka albanske tajne službe, Vljora Hiseni, inače rodom sa Kosova i Metohije, stavljena u kućni pritvor. Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK) optužilo ju je za pomaganje, podsticanje i otkrivanje poverljivih informacija i naredilo njenu suspenziju, a potom je na Ramin predlog, smenjena sa rukovodećeg mesta u službi.

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Odgovornosti ostaju nejasne - premijer se pozvao na pretpostavku nevinosti, dodajući da niko nije izvan zakona. Slučaj, inače, dolazi u delikatnoj fazi za vladu. SPAK je već optužio Belindu Baluku, zamenicu premijera i ministarku za infrastrukture i energetike, godinama jednu od ključnih Raminih pomoćnica koja je podnela ostavku na mesto u vladi. Istraga je obuhvatila nekoliko postupaka javnih nabavki, a potom je proširena i na druge navodne zločine.

Sve ovo dešava se u vreme dok Albanija napreduje ka EU. Tirana je otvorila sva 33 poglavlja pregovora sa EU i u maju je postigla ciljeve klastera koji obuhvataju vladavinu prava i funkcionisanje demokratskih institucija. U julu su prva tri poglavlja privremeno zatvorena. Sada počinje faza u kojoj će se Brisel prvenstveno fokusirati na sprovođenje reformi i rezultate, dok Rama i dalje navodi 2030. godinu kao cilj pristupanja EU.

Prema rečima Đorđa Frušonea, italijanskog istraživača u Međunarodnom institutu za političke stidije (ISPI), ova situacija pokazuje dvostruki trend:

- S jedne strane, ostaje uporni i endemski problem, vezan za albanski politički i institucionalni sistem, široko rasprostranjena korupcija, a s druge strane, sam SPAK pokazuje da su albaske institucije, takođe zahvaljući procesu približavanja EU, opremile sebe alatima sposobnim da se bore protiv nje.

Cilj Tirane je da zatvori sva pregovaračka poglavlja do 2027. godine, što je veoma ambiciozan cilj koji zavisi od sposobnosti Albanije da sprovede refome, ali i od sposobnosti EU da održi zamah procesa proširenja.

SPAK je nastao iz reforme pravosuđa, pokrenute 2026. godine, uz podrškiu EU i SAD. Brisel hvali rezultate u borbi protiv korupcije na visokom nivou, dok istovremeno nastavlja da poziva na napredak u najranjivijim sektorima, uključujući javne nabavke.