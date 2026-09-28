ŽENE ZABRINUTE: Devet od deset njih traži veću zaštitu od digitalnog nasilja

DEVET od deset žena u Nemačkoj želi veću zaštitu od digitalnog nasilja, manje uvredljivih fotografija i ličnih podataka tokom onlajn aktivnosti, pokazali su rezultati istraživanja koje je sproveo Institut Bilendi za nemački Ženski savet.

Foto: Christian Ohde/Alamy/Profimedia

Istraživanje je pokazalo da strah od digitalnog seksualnog nasilja menja ponašanje žena, kao i da većina žena ograničava svoje aktivnosti na društvenim mrežama zbog zabrinutosti zbog digitalnog nasilja, prenosi Špigel.

U izveštaju se navodi da 67 odsto ispitanica izbegava deljenje slika, video zapisa ili ličnih podataka na društvenim mrežama kako bi se sprečile potencijalne zloupotrebe, 63 odsto svesno se uzdržava od određenih onlajn aktivnosti kako bi se zaštitilo, a među osobama od 18 do 39 godina ova brojka raste na 76 odsto.

Ovo je posebno izraženo među ženama koje su već doživele digitalno ili digitalno seksualizovano nasilje, od kojih 73 odsto prijavljuje promene u svom ponašanju.

Čak i među ispitanicama bez takvih iskustava, više od polovine kaže da su promenile svoje ponašanje na društvenim mrežama, a tri od deset žena znaju za slučajeve u svojim socijalnim krugovima gde su stvarne ili veštački generisane intimne slike distribuirane bez pristanka.

Skoro dve trećine ispitanih slaže se sa tvrdnjom da žene moraju biti pažljivije na mreži nego muškarci, a 56 odsto vidi žene kao posebno ranjivu grupu na mreži.

Prema rezultatima istraživanja skoro trećina žena između 18 i 39 godina, a ukupno 14 procenata svih ispitanih žena, već je iskusilo digitalnu distribuciju intimnih slika bez svog pristanka.

To uključuje, na primer, obnažene fotografije ili privatne, intimne video zapise koji su završili u sobama za ćaskanje ili na pornografskim veb stranicama.

Trinaest procenata ispitanica je već imalo iskustva sa seksualizovanim dipfejkovima i slikama koje je kreirala veštačka inteligencija, a među osobama od 18 do 39 godina, ova brojka iznosi 21 procenat.

Nemački Ženski savet apeluje na veći fokus na zaštitu žrtava seksualnog nasilja i upozorava da one moraju da budu brzo i efikasno zaštićene, uključujući trenutno uklanjanje sa interneta svih uvredljivih sadržaja.

- Nisu žene te koje bi trebalo da nestanu sa interneta, već problematične slike. Operateri platformi i provajderi veštačke inteligencije moraju biti odgovorni - rekla je Judit Raner, direktorka Ženskog saveta.

Institut Bilendi je anketirao 1.380 žena starosti od 18 do 74 godine u periodu između aprila i maja ove godine.

(Tanjug)

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