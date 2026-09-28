PUCNJAVA U BERLINU: Hici ispaljeni na grupu ljudi, ima ranjenih

MLADIĆ star 22 godine upucan je iz automobila u pokretu u blizini policijske stanice u Berlin-Moabitu, saopštila je danas lokalna policija.

Foto: Credit: Richie Sanders / Alamy / Profimedia

Portparol berlinske policije je za Bild rekao da se pucnjava dogodila oko 02 časova jutros, a da su hici ispaljeni na grupu ljudi u Ulici Perleberger i da je jedan muškarac pogođen u nogu.

Ranjeni mladić je prevezen u bolnicu, gde je podvrgnut hitnoj operaciji. Odeljenje za kriminalističke istrage rade na slučaju, a kako se navodi još nije jasno da li je mladić bio meta pucnjave ili je bio slučajna žrtva, kao ni da li je grupa ljudi na koju je otvorena vatra bila na putu ka policijskoj stanici.

Predsednik policijskog sindikata Berlina (GdP) Štefan Ve je kazao da je čin pucnjave u Berlinu zabrinjavajući, "ali da činjenica da je neko nemilosrdno pucao na osobu ispred policijske stanice otkriva dimenziju koju niko ne može da opravda".

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