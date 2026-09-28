PUCNJAVA U BERLINU: Hici ispaljeni na grupu ljudi, ima ranjenih
MLADIĆ star 22 godine upucan je iz automobila u pokretu u blizini policijske stanice u Berlin-Moabitu, saopštila je danas lokalna policija.
Portparol berlinske policije je za Bild rekao da se pucnjava dogodila oko 02 časova jutros, a da su hici ispaljeni na grupu ljudi u Ulici Perleberger i da je jedan muškarac pogođen u nogu.
Ranjeni mladić je prevezen u bolnicu, gde je podvrgnut hitnoj operaciji. Odeljenje za kriminalističke istrage rade na slučaju, a kako se navodi još nije jasno da li je mladić bio meta pucnjave ili je bio slučajna žrtva, kao ni da li je grupa ljudi na koju je otvorena vatra bila na putu ka policijskoj stanici.
Predsednik policijskog sindikata Berlina (GdP) Štefan Ve je kazao da je čin pucnjave u Berlinu zabrinjavajući, "ali da činjenica da je neko nemilosrdno pucao na osobu ispred policijske stanice otkriva dimenziju koju niko ne može da opravda".
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
INCIDENT TOKOM NATO VEŽBE: Ranjena 4 vojnika, hitno prebačeni u bolnicu
26. 09. 2026. u 14:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)