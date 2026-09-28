VODA NA SVE STRANE, LJUDI U PANICI: Dramatični snimci posle snažnog nevremena, aktivirala se i klizišta (VIDEO)
OBILNE kiše koje su tokom noći pogodile Istanbul i Ankaru izazvale su poplave i klizišta, a u istanbulskom okrugu Ejupsultan iz predostrožnosti je evakuisana stambena zgrada sa 25 stanovnika.
Klizište je oko jedan sat posle ponoći zahvatilo područje u ulici Sajfije u naselju Merkez, neposredno uz stambenu zgradu, preneo je CNN Turk.
Nakon prijave građana, na lice mesta stigle su policijske i vatrogasne ekipe, koje su pregledale teren i zgradu, a potom odlučile da evakuišu 25 ljudi.
Klizište je nastalo na strmom terenu, a usled obilnih padavina zemljište više nije moglo da zadrži vodu.
Deo puta uz klizište se urušio, zbog čega je područje ograđeno policijskom trakom, dok su opštinske ekipe postavile vreće sa peskom kako bi usmerile vodu.
Nadležne ekipe trebalo bi ponovo da pregledaju teren i procene da li postoji opasnost od novog pomeranja zemljišta, kao i rizik za samu zgradu.
Odluka o njenom povratku biće doneta nakon inspekcije.
U Ankari su obilne padavine izazvale izlivanje šahtova u četvrtima Kizilaj i Kečioren, a voda je poplavila stambene objekte i pojedine kuće pretrpele su materijalnu štetu.
Poplave su ponovo pogodile i područje Kečiorena u kojem su u toku radovi na izgradnji puta.
Prema meteorološkim upozorenjima, u Istanbulu se očekuju nove obilne kiše i grmljavina tokom cele nedelje.
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