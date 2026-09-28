VELIKA NAJAVA IZ FRANCUSKE: Makron očekuje nove članice EU – „Od Balkana do Ukrajine“

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron izjavio je danas, u svom govoru o miru u Evropi, da se raduje da vidi nove zemlje koje žele da se pridruže Evropskoj uniji, kako je naveo, "od Balkana do Ukrajine".

Foto: Tanjug/Tom Nicholson/Pool Photo via AP

- Kakav divan plebiscit za našu Evropsku uniju - ta želja da pripadaju Evropi, prostoru mira i bezbednosti, demokratije i prosperiteta - rekao je Makron, prenosi BFM. On je upozorio da se "rat vratio na naš kontinet".

- Sedamdeset pet godina nakon Šumanove deklaracije, naša Evropa je uzdrmana povratkom imperija - ukazao je Makron.

On je, ujedno, izrazio "beskrajnu zahvalnost" papi Lavu na četvorodnevnoj poseti Francuskoj.

- Nadam se da ste osetili jednu strastvenu, jedinstvenu i srećnu naciju", izjavio je šef francuske države, pozdravivši posetu "bogatu simbolima" pape Lava Mecu, "teritoriji francusko-nemačkog pomirenja" i "kamenu temeljcu evropske konstrukcije".

Makron je to izjavio u Kongresnom centru "Robert Šuman" u Mecu, gde je ranije danas stigao sa suprugom Brižit, a nakon njega prisutnima će se obratiti i papa.

Francuski predsednik će tu dočekati šefove država i vlada evropskih zemalja koji će učestvovati na konferenciji "Korenima Evrope radi mira i jedinstva".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja