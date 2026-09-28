PETERU MAĐARU SUSPENDOVAN IMUNITET: Zbog ovog incidenta tužilaštvo sada može da ga ispita

MAĐARSKA Narodna skupština danas je na vanrednoj sednici, na zahtev tužilaštva, odlučila da ukine imunitet premijeru te zemlje, Peteru Mađaru, bivšem ministru kulture, Balažu Hanku, i bivšem ministru razvoja, Miklošu Sestaku, koji su poslanici u aktuelnom sazivu parlamenta.

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Slučaj premijera Petera Mađara, protiv koga se vodi istraga zbog krađe, povezan je sa incidentom u noćnom klubu 2024. godine kada je on, prema tužilaštvu, uzeo telefon čoveka koji ga je snimao, a zatim ga je ispustio u Dunav, prenosi mađarski Indeks.

Mađar je u to vreme bio poslanik Evropskog parlamenta, koji je odbio da mu suspenduje imunitet. Mađarsko tužilaštvo je predložilo 22. septembra da se Peteru Mađaru imunitet suspenduje, da bi Centralno istražno tužilaštvo moglo da ga ispita kao osumnjičenog za krađu.

U slučaju bivšeg ministra kulture Balaža Hankoa, istražuju se sumnje da su grantovi iz Nacionalnog kulturnog fonda korišćeni u druge svrhe osim onih koje su odobrene, delimično za izborne kampanje.

Za bivšeg ministra razvoja Mikloša Sestaka zatražena je suspenzija imuniteta zbog istrage za primanje mita i drugih krivičnih dela.

Nakon što je parlament suspendovao imunitet poslanika, tužilaštvo može da nastaviti krivični postupak protiv njih u datom slučaju.

Peter Mađar je ranije u objavi na društvenim mrežama saopštio da će pokrenuti potpuno ukidanje imuniteta poslanika u slučajevima kada su osumnjičeni za izvršenje krivičnih dela koja podležu javnom gonjenju.

(Tanjug)

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