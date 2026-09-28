"NASILJE SE NE SME TOLERISATI": Pojačane mere bezbednosti u školama zbog blokada

MINISTARSTVA unutrašnjih poslova i nacionalnog obrazovanja Francuske danas su, u saopštenju prefektima i direktorima škola, najavili pojačane mere bezbednosti u školskim ustanovama, suočena sa pokušajima da se blokira pristup srednjim, a potencijalno i osnovnim školama.

Foto: NICOLAS TUCAT/AFP/Profimedia

Učenici srednjih škola u regionu grada Pariza od početka prošle nedelje organizovali su desetak blokada škola, u znak protesta zbog preopterećenja rasporeda časova, a najviše protesta održano je u predgrađu Pariza Sen Deniju i u Val de Marnu.

- Iako se izražavanje srednjoškolaca mora poštovati, nasilna dela se ne mogu tolerisati. Snage bezbednosti će se zato fokusirati na hapšenje počinilaca prekršaja i očuvanje javnog reda uz srazmernu upotrebu sile - navodi se u saopštenju dva ministarstva, u koje je uvid imao "Parizjen".

Najavljeno je da će policija intervenisati u slučaju "potpune blokade". Učenička blokada srednjih škola proširila se u petak, 25. septembra, na predgrađa Pariza, gde je policija uhapsila 31 osobu u širem području Pariza, bez navođenja dodatnih detalja o školama u kojima su hapšenja izvršena.

Neke proteste pratili su akti vandalizma ili ispaljivanje vatrometa a ministri su naznačili da su blokade "u nekoliko slučajeva rezultirale neprihvatljivim nasiljem nad zaposlenima u nacionalnom obrazovanju i organima za sprovođenje zakona", kao i štetom koju su izazvali požari u kojima je na ulicama paljen nameštaj ili kante za smeće, uz oštećenje javne imovine.

Ministri su naveli da će u slučaju "potpune blokade" škole "intervencija snaga bezbednosti morati da bude pokrenuta nakon konsultacija sa rukovodiocem ustanove".

Ministar nacionalnog obrazovanja Eduar Žefre je u petak u objavi na platformi Iks osudio "političku manipulaciju mladima", navodeći da poslanici Nepokorene Francuske (LFI) "podstiču mlade ljude da blokiraju srednje škole od srede", i da njihov "poziv na produženje blokada predstavlja političku manipulaciju mladima".

(Tanjug)

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