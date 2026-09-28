"NASILJE SE NE SME TOLERISATI": Pojačane mere bezbednosti u školama zbog blokada
MINISTARSTVA unutrašnjih poslova i nacionalnog obrazovanja Francuske danas su, u saopštenju prefektima i direktorima škola, najavili pojačane mere bezbednosti u školskim ustanovama, suočena sa pokušajima da se blokira pristup srednjim, a potencijalno i osnovnim školama.
Učenici srednjih škola u regionu grada Pariza od početka prošle nedelje organizovali su desetak blokada škola, u znak protesta zbog preopterećenja rasporeda časova, a najviše protesta održano je u predgrađu Pariza Sen Deniju i u Val de Marnu.
- Iako se izražavanje srednjoškolaca mora poštovati, nasilna dela se ne mogu tolerisati. Snage bezbednosti će se zato fokusirati na hapšenje počinilaca prekršaja i očuvanje javnog reda uz srazmernu upotrebu sile - navodi se u saopštenju dva ministarstva, u koje je uvid imao "Parizjen".
Najavljeno je da će policija intervenisati u slučaju "potpune blokade". Učenička blokada srednjih škola proširila se u petak, 25. septembra, na predgrađa Pariza, gde je policija uhapsila 31 osobu u širem području Pariza, bez navođenja dodatnih detalja o školama u kojima su hapšenja izvršena.
Neke proteste pratili su akti vandalizma ili ispaljivanje vatrometa a ministri su naznačili da su blokade "u nekoliko slučajeva rezultirale neprihvatljivim nasiljem nad zaposlenima u nacionalnom obrazovanju i organima za sprovođenje zakona", kao i štetom koju su izazvali požari u kojima je na ulicama paljen nameštaj ili kante za smeće, uz oštećenje javne imovine.
Ministri su naveli da će u slučaju "potpune blokade" škole "intervencija snaga bezbednosti morati da bude pokrenuta nakon konsultacija sa rukovodiocem ustanove".
Ministar nacionalnog obrazovanja Eduar Žefre je u petak u objavi na platformi Iks osudio "političku manipulaciju mladima", navodeći da poslanici Nepokorene Francuske (LFI) "podstiču mlade ljude da blokiraju srednje škole od srede", i da njihov "poziv na produženje blokada predstavlja političku manipulaciju mladima".
(Tanjug)
BONUS VIDEO: TAKO TO RADI FRANCUSKA POLICIJA: Vodeni top direktno u glavu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
BOLNO SUOČAVANjE SA ZLOSTAVLjANjEM: Papa o nasilju nad maloletnicima
28. 09. 2026. u 06:00
KO ĆE DA GAZDUJE U EVROPI? Merc hvata zalet za veliki sudar sa Makronom
26. 09. 2026. u 10:11
PARIZ I RIM DEMANTUJU: Nema potvrde o ruskom napadu dronovima iz Sredozemlja
25. 09. 2026. u 21:15
KATOLICI POSTALI MANjINA: Papa u osteljivom trenutku posetio Francusku
25. 09. 2026. u 13:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)