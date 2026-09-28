KIJEVU "GORI POD NOGAMA"! Kalas ponovo vuče za rukav zemlje EU: Sada to iskoristite, pa posle pravite nove PVO

KAJA Kalas, visoki predstavnik Evropske unije, pozvala je zemlje EU da prebace svoje postojeće rakete-presretače protivvazdušne odbrane u Ukrajinu i da kasnije dopune sopstvene arsenale novom proizvodnjom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Karadjias

- Neke zemlje ih već imaju, pa ih pozivamo da sada iskoriste te zalihe, a zatim proizvedu nove - rekla je Kalas novinarima u Briselu pre početka sastanka ministara odbrane EU.



- Ukrajini je hitno potrebna protivvazdušna odbrana. Ponavljamo naš poziv onima koji ih imaju u zalihama da ih predaju Ukrajini kako bi rakete ‘patriot’, koje će biti proizvedene kasnije, naknadno mogle da popune njihove rezerve - objasnila je ona.

Kalas je takođe signale o mogućnosti licenciranja proizvodnje takvih raketa u drugim zemljama nazvala važnim.

Šef diplomatije EU je ranije priznala da su presretačke rakete za sisteme protivvazdušne odbrane deficitarne.

Nakon neformalnog sastanka ministara odbrane EU 1. septembra, izjavila je da su „presretači svuda deficitarni“ i pozvala države da preispitaju svoje arsenale, posebno da prebace ili prodaju rakete „patriot“ kojima ističe rok trajanja Ukrajini.

Evropska komisija je 11. septembra odobrila dodelu 6,1 milijardi evra Ukrajini za kupovinu oružja, uključujući sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. Odluka omogućava Kijevu da kupi američke rakete PAC-3 za sisteme „patriot“ koristeći kredit EU.

(Sputnjik)

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