TRAMP O INCIDENTU KOD BAZE RAF FERFORD: Hteli su da nanesu veliku štetu, saradnja sa Britanijom je odlična

AMERIČKI predsednik Donald Tramp reagovao je na nedavno hapšenje petorice osumnjičenih za pokušaj terorističkog napada na britansku vojnu bazu RAF.

Foto: AdMedia/Sipa Press/Profimedia

Tramp je izjavio da su osumnjičeni pod istragom od strane britanskih i američkih zvaničnika, dodajući da su navodno planirali da naprave "ozbiljnu štetu" infrastrukturi, prenosi Rojters.

- Sarađujemo sa Britanijom. Rade sjajan posao. Pod istragom su. Hteli su da nanesu veliku štetu bazi, a saradnja sa Britancima odlično funkcioniše i uhvatili smo ih - rekao je Tramp novinarima.

Detektivi jedinice za borbu protiv terorizma saopštili su da je policija u ranim jutarnjim satima obaveštena o tri sumnjiva vozila koja su se kretala prema vojnoj vazduhoplovnoj bazi RAF Ferford.

Naoružani policajci uhapsili su petoricu muškaraca u obližnjem mestu Velford.

Iz policije dodaju da je istraga još uvek u ranoj fazi i da se osumnjičeni nalaze u pritvoru.

- Nalazimo se u ranoj fazi istrage i petorica muškaraca ostaju u pritvoru. Kao što je i očekivano, blisko sarađujemo sa partnerima kako bismo utvrdili sve okolnosti ovog incidenta - izjavila je viša nacionalna koordinatorka jedinice za borbu protiv terorizma Viki Evans.

Oko vozila je postavljen bezbednosni kordon u radijusu od 400 metara, dok su ih specijalisti za deminiranje pregledali.

Iz predostrožnosti je evakuisano oko 85 okolnih domaćinstava.