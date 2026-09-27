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TRAMP O INCIDENTU KOD BAZE RAF FERFORD: Hteli su da nanesu veliku štetu, saradnja sa Britanijom je odlična

Ј.О.С.

27. 09. 2026. u 21:30

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp reagovao je na nedavno hapšenje petorice osumnjičenih za pokušaj terorističkog napada na britansku vojnu bazu RAF.

ТРАМП О ИНЦИДЕНТУ КОД БАЗЕ РАФ ФЕРФОРД: Хтели су да нанесу велику штету, сарадња са Британијом је одлична

Foto: AdMedia/Sipa Press/Profimedia

Tramp je izjavio da su osumnjičeni pod istragom od strane britanskih i američkih zvaničnika, dodajući da su navodno planirali da naprave "ozbiljnu štetu" infrastrukturi, prenosi Rojters. 

- Sarađujemo sa Britanijom. Rade sjajan posao. Pod istragom su. Hteli su da nanesu veliku štetu bazi, a saradnja sa Britancima odlično funkcioniše i uhvatili smo ih - rekao je Tramp novinarima.

Detektivi jedinice za borbu protiv terorizma saopštili su da je policija u ranim jutarnjim satima obaveštena o tri sumnjiva vozila koja su se kretala prema vojnoj vazduhoplovnoj bazi RAF Ferford.

Naoružani policajci uhapsili su petoricu muškaraca u obližnjem mestu Velford.

Iz policije dodaju da je istraga još uvek u ranoj fazi i da se osumnjičeni nalaze u pritvoru.

- Nalazimo se u ranoj fazi istrage i petorica muškaraca ostaju u pritvoru. Kao što je i očekivano, blisko sarađujemo sa partnerima kako bismo utvrdili sve okolnosti ovog incidenta - izjavila je viša nacionalna koordinatorka jedinice za borbu protiv terorizma Viki Evans.

Oko vozila je postavljen bezbednosni kordon u radijusu od 400 metara, dok su ih specijalisti za deminiranje pregledali.

Iz predostrožnosti je evakuisano oko 85 okolnih domaćinstava.

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