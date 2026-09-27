DA LI JE UMEŠAN IRAN? Britanska policija istražuje moguću umešanost Teherana u plan napada na bazu RAF Ferford

BRITANSKA policija za borbu protiv terorizma istražuje da li Iran stoji iza navodnog plana za bombaški napad na vojnu bazu RAF Ferford, koju koriste američke snage, objavio je danas britanski "Telegraf".

Tanjug/AP/Petros Karadjias

RAF Ferford je jedna od ključnih američkih vazduhoplovnih baza u Evropi, a američki avioni sa te lokacije korišćeni su za izvođenje odbrambenih udara na ciljeve u Iranu.

Prema navodima izvora, policija razmatra više mogućih motiva, uključujući rusku operaciju sabotaže i islamistički napad, ali se trenutno kao najverovatniji razmatra motiv povezan sa Iranom.

Izvori su naveli da bi, ukoliko se potvrdi povezanost Teherana sa planom, bilo verovatnije da su korišćeni iranski operativci nego kriminalne grupe koje su ranije bile angažovane u sličnim incidentima.

Britanska policija uhapsila je petoricu muškaraca u blizini baze, a vojni stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava pregledali su vozila.

Snimci iz vazduha prikazali su robota za deaktiviranje bombi između tri bela kombija, od kojih su dva imala otvorena zadnja vrata, dok su u blizini bili razbacani veći crni predmeti.

Zbog policijske akcije evakuisano je oko 85 domaćinstava, a stanovnici su oko 1.30 časova ujutru napustili svoje kuće i upućeni u obližnji sportski centar u Sirensesteru.

Policija je postavila blokade na ključnim putevima prema mestu Velford i vojnoj bazi.

Portparol policije Glosteršira saopštio je da je proglašena velika vanredna situacija nakon hapšenja više muškaraca zbog sumnje da su počinili krivična dela u vezi sa eksplozivnim materijalima.

On je rekao da stručni tim britanske vojske pregledava više vozila i da je područje ograđeno, ali da policija smatra da je situacija pod kontrolom.

Baza RAF Ferford poslednjih dana bila je pod pojačanim merama bezbednosti.

Iranska Revolucionarna garda je u julu zapretila napadom na tu bazu, navodeći da je "svaka baza koja se koristi za agresiju protiv iranske teritorije legitimna meta".

Britanska vlada dozvolila je američkim avionima stacioniranim u Ferfordu da izvode odbrambene udare na iranske ciljeve koji su napadali brodove u Ormuskom moreuzu.

Britanski ministar odbrane Ves Striting zahvalio je ekipama hitnih službi na brzoj reakciji i rekao da se incident rešava zahvaljujući tome što su ekipe za vanredne situacije i oružane snage u pripravnosti 24 sata dnevno.

RAF Ferford nalazi se na granici grofovija Glosteršir i Viltšir i decenijama služi kao isturena baza američkog ratnog vazduhoplovstva.

Bazu su američke snage koristile još tokom Hladnog rata, kao i tokom prvog Zalivskog rata 1991. godine.

Nakon što su SAD i Izrael 28. februara započeli rat sa Iranom, putevi oko baze bili su zatvoreni zbog bezbednosti i kontrole pristupa, dok su u martu na ogradu postavljene zaštitne pregrade kako bi se sprečilo fotografisanje i snimanje američkih bombardera.

Portparol američkog ratnog vazduhoplovstva rekao je da 501. krilo za borbenu podršku i druge američke jedinice u Velikoj Britaniji "ostaju na oprezu" i preduzimaju odgovarajuće mere kako bi zaštitili američko vojno i civilno osoblje, izvođače i njihove porodice.

Istovremeno, Rusija je poslednja dva meseca više puta pretila Velikoj Britaniji zbog njene podrške Ukrajini, ali nije direktno zapretila napadom na RAF Ferford.

(Tanjug)

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