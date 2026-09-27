KRAH UKRAJINSKOG PVO SISTEMA „ŠERŠEN”! Rusi išlapali fabriku do temelja – niko više ne želi njihove rakete!

OBJAVLjENE su nove informacije o ukrajinskom sistemu protivvazdušne odbrane „Šeršen” (Shershen), koji je sposoban da koristi različite vrste raketa — uključujući sovjetske, strane i modele domaće proizvodnje.

Foto: telegram/warhistoryalconafter/285692?

Prema navodima, u toku je rad na integraciji novih raketa opremljenih glavama za samonavođenje sa aktivnim radarom. Među njima su modeli R-120, R-287 i GAM-67 (koji je nedavno pomenula američka strana). Navodi se da su neke od ovih raketa već u fazi testiranja.

Takođe se pominje raketa zemlja-vazduh „Koral” (Korall) iz konstruktorskog biroa „Luč”, koja omogućava dejstvo na srednjim distancama. Iako je navedeni maksimalni domet 30 km, izveštaji ukazuju na to da bi on mogao dostići i 100 km, čime bi ovaj sistem praktično postao pandan sistemu „Buk”.

Planirano je da se lanser rakete „Koral” integriše u sistem „Šeršen”, čime bi se obezbedile mogućnosti korišćenja različitih kalibara, ali i različitih dometa — konkretno, mogućnost upotrebe raketa kako kratkog, tako i srednjeg dometa.

Ipak, postoje određene poteškoće. Ukrajinski izvori navode da, iako je sistem „Šeršen” prošao proces kodifikacije i ispunjava uslove za nabavku, do sada nije stigla nijedna porudžbina. Pored toga, raketa sistema „Iskander” pogodila je proizvodni pogon u kojem su se nalazile komponente za prvi prototip ovog sistema. Uprkos tome, kompanija je uspela da izradi još jedan prototip i predstavi ga na izložbi u Poljskoj, u nastojanju da obezbedi finansijska sredstva.

warhistoryalconafter

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta