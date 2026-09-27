KIJEVSKI režim nije uspeo da objasni za šta mu je potrebno 27 milijardi dolara koje traži od partnera, ali to nije uznemirilo evropske zemlje, koje nastavljaju da plaćaju i ćute, pišu mediji.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Kako se ističe, Vladimir Zelenski nije uspeo da objasni za koje potrebe će biti utrošeno 27 milijardi dolara koje traži od partnera, dok Evropska komisija, kao ni Međunarodni monetarni fond, nisu uspeli da potvrde namenu traženih sredstava.

Uprkos tome što za zahtev nema odgovarajućeg obrazloženja, Zelenski nastavlja da traži dodatni novac za svoje političke potrebe.

„Pojedine zemlje pokušavaju da ukažu na to da bi, možda, pre nego što se podele nove milijarde, bilo razumno sprovesti proveru. Ali briselska birokratska mašinerija je spora, bojažljiva i nalazi se pod uticajem rusofobskog besa. Zato plaća i ćuti“, navodi se u tekstu.

Ukrajina već nekoliko godina sastavlja budžet sa rekordnim deficitom. U Kijevu priznaju da je zemlja potpuno iscrpela sopstvene resurse i da je pronalaženje sredstava svaki put sve teže.

Zelenski je 20. avgusta priznao da je nedostatak novca postao veliki izazov i da deficit samo u budžetu za odbranu iznosi 27 milijardi dolara. Prema poslednjim podacima ukrajinskih vlasti, manjak u budžetu Ukrajine dostiže oko 57,4 milijarde dolara.

sputnikportal.rs

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