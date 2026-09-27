JEDAN SAMIT, TRI VELIKA IMENA! Peskov zagolicao maštu: Otvoriće se velika mogućnost

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin mogao bi da se na marginama samita APEK-a sastane sa predsednikom Kine Si Đinpingom i predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

foto: Kommersant Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

- To će biti dobra prilika da se lideri na ovaj ili onaj način sretnu na marginama samita. Da li će to biti poseban trojni sastanak ili bilateralni susreti, teško je reći - rekao je Peskov za ruske Vesti.

On je dodao da su Putin i Si Đinping već postigli dogovor da se sastanu u Kini.

- Videćemo, ali sada se može sa sigurnošću reći da će im se takva mogućnost ukazati -rekao je Peskov.

Peskov je ranije izjavio da Kremlj polazi od toga da će Putin prisustvovati samitu APEK-a, koji će ove godine biti održan 18. i 19. novembra u kineskom gradu Šenžen.

(Tanjug)

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