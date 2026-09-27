DOSTAVLjANjE podataka "Starlinka" za napade duboko u Rusiji bio bi poguban korak, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinaru agencije Vesti Pavlu Zarubinu.

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- Što se tiče obezbeđivanja Maskovih satelitskih sistema za udar duboko u Rusiju, to bi bio poguban, potencijalno opasan i nepromišljen potez - naveo je Peskov.

Peskov je naveo da očekuje da će ruski ekvivalent "Starlinka", sistem "Rassvet", uskoro postati efikasniji.

- Rusija ima neophodan potencijal za bilo kakva dejstva. Tehnološki i vojno, Rusija poseduje potencijal da pouzdano osigura svoju bezbednost - rekao je Peskov.

Ranije je finski predsednik Aleksandar Stub u intervjuu za Rojters rekao da je zatražio od izvršnog direktora kompanije "SpejsIks", Ilona Maska, da dozvoli Ukrajini da koristi "Starlink" za pokretanje udara na rusku teritoriju.

(RT Balkan)

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