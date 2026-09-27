Svet

VAŠINGTON STEŽE OBRUČ OKO TEHERANA: Besent tvrdi da američke sankcije daju rezultate

P. Đurđević

27. 09. 2026. u 12:29

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MINISTAR finansija Sjedinjenih Američkih Država Skot Besent izjavio je danas da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate.

ВАШИНГТОН СТЕЖЕ ОБРУЧ ОКО ТЕХЕРАНА: Бесент тврди да америчке санкције дају резултате

foto: Michael Brochstein / Sipa USA / Profimedia

- Nakon pokretanja operacije 'Ekonomski izgnanik', Ministarstvo finansija SAD je uveo ciljane finansijske mere protiv banaka i pružalaca usluga u vazduhoplovstvu. Po mom uputstvu, timovi su poslati širom sveta da se angažuju sa zemljama i zahtevaju akciju protiv iranskog režima. Ovi napori daju rezultate - rekao je Besent u objavi na platformi X.

On je naveo da su Turska i Oman obustavile dolazne letove privatnog prevoznika Mahan era, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati obustavili sve letove iranskih avio-kompanija.

- Vodeće komercijalne banke u UAE i Turskoj su prestale da obavljaju transakcije sa Iranom. Čak je i iransko rukovodstvo priznalo ekonomsku štetu rata, jer je vrednost rijala pala na rekordno nizak nivo. Zahvalan sam vladama Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Omana i UAE. Nastavićemo da radimo zajedno jer ima još mnogo toga da se uradi kako bi se sprečio Teheran da sprovodi svoju terorističku agendu - istakao je Besent.

Centralna banka UAE je u sredu blokirala transakcije ka i iz Irana od strane filijala iranske banke Meli, koju je optužila za kršenje zakona o pranju novca, terorizmu i širenju oružja, prenosi Tajms of Izrael.

Prošle nedelje, Turska je oduzela licencu iranskoj Banci Melat, poluprivatnom finansijskom entitetu koji je godinama bio predmet zapadnih sankcija.

Članak Volstrit žurnala koji je podelio Besent navodi da je Džonatan Berk, pomoćnik ministra za istrage finansiranje terorizma u Ministarstvu finansija, putovao po Bliskom istoku i Evropi tokom dve nedelje kako bi promovisao plan nametanja "ekonomskog Dana D" Teheranu, kao i da je američko Ministarstvo finansija vodilo razgovore sa više od 50 zemalja. Besent je prošle nedelje rekao da će sve iranske avio-kompanije "biti zatvorene širom sveta".

(Tanjug)

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