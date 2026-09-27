PESKOV: Kremlj ne isključuje susret Putina, Sija i Trampa
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin mogao bi na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Kini da se sastane sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i američkim liderom Donaldom Trampom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Samit APEK biće održan 18. i 19. novembra u kineskom Šenženu, a prema rečima Peskova, taj skup pružiće liderima priliku za susrete.
- To će biti dobra prilika da se lideri, na ovaj ili onaj način, sretnu na marginama samita. Da li će to biti poseban trilateralni susret ili bilateralni razgovori, teško je sada reći - naveo je Peskov.
On je dodao da su Putin i Si već dogovorili susret u Kini.
- Videćemo, ali može se reći da će im se takva prilika svakako ukazati - rekao je portparol Kremlja.
Peskov se osvrnuo i na mogućnost Putinovog učešća na samitu G20 u Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da konačna odluka o tome još nije doneta. Rusija će, kako je istakao, u svakom slučaju aktivno učestvovati u radu G20.
Američki državni sekretar Marko Rubio ranije je saopštio da je Vašington uputio Putinu poziv za učešće na samitu G20 u SAD.
Moskva pozitivno ocenjuje način na koji je ruski predsednik pozvan, ali smatra da je još rano iz toga izvlačiti dalekosežne zaključke.
- To je korak koji cenimo — sama činjenica da je Putin na takav način pozvan na G20. Zahvalni smo na pozivu, ali bilo bi preuranjeno da se iz toga sada izvlače dalekosežni zaključc - rekao je Peskov.
(Sputnjik)
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