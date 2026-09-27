Svet

POSLE TRAGEDIJE U VOJSCI: Tokajev smenio ministra odbrane

T.J.

27. 09. 2026. u 13:54

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PREDSEDNIK Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev smenio je ministra odbrane Daurena Kosanova, nekoliko dana nakon što je 14 pripadnika vojske te zemlje stradalo tokom vojne vežbe, tako što ih je odnelo more, navodi se u predsedničkom ukazu.

ПОСЛЕ ТРАГЕДИЈЕ У ВОЈСЦИ: Токајев сменио министра одбране

AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Prema drugom predsedničkom ukazu, za novog ministra odbrane Kazahstana imenovan je Aidos Mirzahmetov, dosadašnji komandant snaga za specijalne operacije, prenosi Kazinform.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kazahstana saopštilo je pre dva dana da su vlasti zbog incidenta uhapsile pet zvaničnika Ministarstva odbrane, uključujući prvog zamenika komandanta mornarice.

Incident se dogodio 24. septembra, kada su se pripadnici kazahstanske vojske iskrcavali sa patrolnog čamca na obali Kaspijskog mora, tokom loših vremenskih uslova.

Tom prilikom su tri osobe spasene iz mora.

(Tanjug)

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