TRAMP I PUTIN NA ISTOM ZADATKU: Evo šta su dve super sile uspele da zajednički urade
BELA kuća i Kremlj uspeli su da iz nacrta dokumenta UN koji se odnosi na autonomno oružje uklone nekoliko ograničenja vezanih za upotrebu veštačke inteligencije (VI/AI).
O ovome je izvestio "Vašington post" (The Washington Post), pozivajući se na pregovarače i dokumenta u koja je taj list imao uvid.
Tokom pregovora u Ženevi, iz teksta je uklonjen zahtev za obaveznom ljudskom proverom vojnih ciljeva koje je odabrala veštačka inteligencija pre samog napada. Takođe su izostavljene odredbe o potrebi razmatranja etičkih aspekata, kao i zahtevi da takvi sistemi funkcionišu na „predvidiv” i „pouzdan” način.
Prema pisanju "Posta", poslednjeg dana pregovora, američka i ruska delegacija provele su oko 15 sati zalažući se za izmene dokumenta. Svaka strana je angažovala tim od desetak pravnika – što je gotovo dvostruko više u odnosu na broj pravnika koje su angažovale druge delegacije.
Ovi razgovori su deo napora UN da se uspostave međunarodna pravila za upotrebu smrtonosnih autonomnih sistema naoružanja, sposobnih da samostalno biraju ciljeve i dejstvuju po njima. Iako trenutno usaglašeni dokument nije pravno obavezujući, države će se ponovo sastati u Ženevi u novembru kako bi odlučile da li će pokrenuti pregovore o zvaničnom međunarodnom sporazumu.
Kako navodi "Vašington post", i Vašington i Moskva se protive uvođenju pravno obavezujućih ograničenja za autonomno oružje.
Istovremeno, tehnologija „pametnog oružja” se već koristi. Prema navodima "Posta", američka vojska je koristila veštačku inteligenciju kompanije "Anthropic" za identifikaciju gotovo 1.000 ciljeva tokom prva 24 sata sukoba sa Iranom.
Vredi napomenuti da se SAD nisu pridružile izjavi kojom se kritikuje Rusija, a koja je izdata uoči sastanka Saveta bezbednosti UN o Ukrajini. Takođe smo izvestili da je Tramp, tokom svog govora u UN, veštačku inteligenciju preimenovao u „superinteligenciju”.
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