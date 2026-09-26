POKUŠALI REPRIZU "7. OKTOBRA": Izraelska vojska zaskočila Hamas u Gazi, evo šta su pokušavali - Likvidirana dva ključna čoveka
IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) likvidirale su u Pojasu Gaze dvojicu pripadnika vojnog krila pokreta Hamas, koji su, kako se navodi, pokušavali da obnove borbene sposobnosti te grupacije, saopštila je u subotu pres-služba vojske.
- Juče (u petak) je IDF izveo udar u oblasti Nuseirata i likvidirao teroristu Ibrahima Mohsena, komandira voda specijalne jedinice ‘Nuhba’ u vojnom krilu Hamasa. U još jednom udaru, izvedenom u petak u oblasti Kan Junisa, IDF je likvidirao Muhameda Mohsena, još jednog teroristu iz vojnog krila Hamasa“, navodi se u saopštenju za medije.
Prema tvrdnjama izraelske vojske, ovi pripadnici Hamasa su u poslednje vreme intenzivirali napade na pripadnike IDF-a, kao i aktivnosti usmerene na obnavljanje borbenih sposobnosti Hamasa, čime su, kako se navodi, sistematski kršili režim prekida vatre.
Ranije je ministar odbrane Izraela Izrael Kac izjavio da IDF ima sva ovlašćenja da u Pojasu Gaze likvidira sve pripadnike radikalnih grupa koji su učestvovali u masovnom ubistvu Izraelaca 7. oktobra 2023. godine.
Izrael je 7. oktobra 2023. godine bio izložen raketnom napadu iz Pojasa Gaze neviđenih razmera. Nakon toga, pripadnici palestinskog pokreta Hamas prodrli su u pogranična područja, otvorili vatru na vojnike i civile i zarobili više od 250 talaca, od kojih trećina nije uspela da bude vraćena živa. Prema podacima izraelskih vlasti, tokom napada u Izraelu je poginulo oko 1.200 ljudi.
Nakon toga, izraelska vojska započela je kopnenu operaciju u Pojasu Gaze, usled koje je palestinska enklava sada gotovo u potpunosti razrušena, dok je, prema podacima lokalnog ministarstva zdravlja, poginulo više od 70.000 Palestinaca.
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