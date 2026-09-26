STRAVIČNA NESREĆA U BRAZILU: Prevrnuo se autobus, najmanje 8 osoba poginulo (FOTO)

NAJMANjE osam osoba je poginulo, a 12 je povređeno kada se autobus prevrnuo na auto-putu u blizini grada Irakvara u brazilskoj saveznoj državi Baija, saopštile su lokalne vlasti.

Profimedia/Ilustracija

Nesreća se dogodila u petak uveče, oko 15 kilometara od Irakvare.

Autobus je saobraćao na relaciji Fortaleza u saveznoj državi Seara – Palmas u državi Tokantins, prenosi portal Globo.

Spasilačke ekipe izvukle su tri tela iz olupine autobusa, dok su još četiri pronađena nakon podizanja vozila.

🇧🇷🚌 Accidente de autobús deja varios muertos en Brasil



🚑 Al menos siete personas perdieron la vida y 13 resultaron heridas después de que un autobús volcara en la carretera cerca de la ciudad de Iraquara, en el estado de Bahía.



La cifra podría aumentar tras la remoción de… pic.twitter.com/SZ7midxD5w — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 26, 2026

Među poginulima su dva muškarca, žena i dete.

Jedna od povređenih osoba kasnije je preminula u bolnici.

Povređenima je ukazana pomoć na mestu nesreće, nakon čega je 12 osoba prevezeno u Regionalnu bolnicu u Seabri, dok je još jedna osoba zbrinuta u gradskoj bolnici u Irakvari.

Dva vozača autobusa nisu povređena. Uzrok nesreće za sada nije utvrđen.