POTPUNI POTOP U BANGKOKU: Već 48 sati kiša pada bez prestanka, voda došla do viših spratova (FOTO)
BANGKOK se suočava sa velikim poplavama nakon gotovo 48 sati obilnih padavina.
Vlasti su proglasile svih 50 gradskih distrikata pogođenim područjima, dok se građani i službe za vanredne situacije bore sa vodom na ulicama.
Glavni grad Tajlanda Bangkok pogodile su velike poplave nakon gotovo dva dana intenzivnih padavina.
Od četvrtka popodne palo je gotovo 300 milimetara kiše, što je izazvalo izlivanje kanala i plavljenje brojnih saobraćajnica.
U pojedinim delovima grada voda je dostigla visinu do struka, dok su neke ključne saobraćajnice postale teško prohodne. Posebno su pogođeni centralni i istočni delovi Bangkoka.
Oko 4.200 ljudi do sada je premešteno u više od 200 privremenih skloništa, dok nadležne službe nastavljaju da prate nivoe vode i organizuju pomoć stanovništvu.
Gradske vlasti navode da se situacija trenutno stabilizuje, ali upozoravaju da bi, čak i u slučaju prestanka kiše, moglo biti potrebno još dva do tri dana da se voda u potpunosti povuče.
Tajlandska meteorološka služba upozorila je na mogućnost obilne do veoma obilne kiše i 26. i 27. septembra, zbog čega opasnost od novih poplava i dalje postoji.
Problema ima i u saobraćaju. Aerodrom Suvarnabhumi funkcioniše, ali je putnicima preporučeno da ranije krenu ka aerodromu zbog otežanog drumskog saobraćaja. Posebno se upozorava na područje Lat Krabanga, gde je na pojedinim putevima velika količina vode.
Bangkok se i ranije suočavao sa problemima izazvanim obilnim padavinama, a kombinacija intenzivne kiše, gustog urbanog područja i ograničenog kapaciteta sistema za odvodnjavanje predstavlja poseban izazov za gradske službe.
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