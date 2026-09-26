STIGLE RUSKE "NEVIDLJIVE" ZVERI! Putin poslao Su-57 direktno na front – Kijev u panici zbog lovaca pete generacije! (VIDEO)

VAZDUŠNO-kosmičke snage Rusije preuzele su novu seriju lovaca pete generacije Su-57, nakon intenziviranja aktivnosti usmerenih na ubrzanje proizvodnje ovog tipa letelice.

Foto Vikipedija/Anna Zvereva/Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57

Saopšteno je da su avioni pre isporuke prošli „pun ciklus fabričkih ispitivanja”, te da su ih u različitim režimima rada testirali piloti Ministarstva odbrane Rusije.

Komentarišući ovu isporuku, generalni direktor „Ujedinjene avio-građevinske korporacije” (UAC) Vadim Badeha istakao je: „Avion pete generacije Su-57 je najbolja letelica u svojoj klasi. Bezuslovno ispunjavanje plana državne odbrambene nabavke, koji obuhvata isporuku ovih i drugih operativno-taktičkih aviona, naš je glavni prioritet. Naši stručnjaci, u saradnji sa drugim kompanijama iz sastava ’Rosteka’, kontinuirano unapređuju proizvodne procese kako bi se obezbedio neophodan tempo izrade aviona.” Su-57 je prošao kroz intenzivnija borbena ispitivanja od bilo kog drugog tipa lovca; borbene operacije na ukrajinskom ratištu obuhvatale su neutralisanje protivvazdušne odbrane, vazdušnu borbu, dejstva u dobro branjenom neprijateljskom vazdušnom prostoru, kao i niz misija preciznih udara. Zbog konstrukcije koja je znatno složenija od one kod drugih ruskih lovaca, njegova cena po jedinici je više nego dvostruko viša u odnosu na Su-35S, mada ga analitičari – usled znatno većeg borbenog potencijala – uglavnom smatraju isplativijim.

Važan faktor koji mu ide u prilog jeste činjenica da su troškovi njegovog održavanja tokom životnog veka, prema dostupnim podacima, uporedivi sa troškovima za lovce četvrte generacije poput Su-35; to je u suprotnosti sa situacijom u Sjedinjenim Državama, gde održavanje lovaca pete generacije košta gotovo dvostruko više nego održavanje njihovih prethodnika iz četvrte generacije.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru



U julu 2025. godine, zamenik glavnokomandujućeg Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, general-potpukovnik Aleksandar Maksimcev, izvestio je da su u toku pripreme za ubrzanu isporuku lovaca Su-57. Ruska industrija postavila je veoma ambiciozan cilj – povećanje proizvodnje od 67 procenata u 2024. godini, pri čemu se očekivalo da te godine u operativnu upotrebu uđe 20 aviona Su-57, u poređenju sa svega 12 lovaca 2023. i samo šest 2022. godine. U avgustu 2025. godine, u okviru Avio-fabrike u Komsomoljsku na Amuru (na ruskom Dalekom istoku) otvoreni su novi pogoni za proizvodnju modela Su-57, što otvara mogućnost da će ubrzana dinamika isporuke, koju je pomenuo general Maksimcev, u velikoj meri biti omogućena upravo ovim proširenjem kapaciteta.



Uporedo sa isporukama Vazdušno-kosmičkim snagama Rusije, lovci Su-57 se trenutno proizvode i za izvoz. Ratno vazduhoplovstvo Alžira preuzelo je svoja prva dva lovca krajem 2025. godine, a očekuje se da će 2026. godine dobiti dodatne letelice. Drugi kupac – za koga se procenjuje da je najverovatnije Kazahstan – dobiće lovce do kraja 2025. godine, dok je potvrđeno da je porudžbinu izvršio i treći kupac iz regiona Bliskog istoka. Geopolitička situacija u regionu znači... ...da je Iran jedini verovatni kupac. Krajem januara potvrđeno je da su rusko-indijski pregovori o sporazumu za licencnu proizvodnju aviona Su-57 ušli u odmaklu tehničku fazu, pri čemu se očekuje da će indijske porudžbine biti znatno veće od onih koje su uputili drugi strani kupci, uz istovremeno postavljanje pitanja o tome u kojoj meri proizvodni kapaciteti mogu da odgovore kako na domaće porudžbine, tako i na rastuću inostranu potražnju.

militarywatchmagazine.com

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