UČESTALE pretnje u vezi sa baltičkim državama i područjem oko Kalinjingrada nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom; sada su se raspravama o vojnim vežbama i izviđačkim letovima pridružili i planovi za postupanje u slučaju najgoreg mogućeg scenarija.

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Poljske i litvanske vlasti pripremaju bilateralni sporazum o masovnoj evakuaciji stanovnika baltičkih zemalja preko zajedničke granice u slučaju napada na taj region. Strane trenutno procenjuju logistiku, procedure i infrastrukturne kapacitete, dok će konačni plan biti utvrđen nakon potpisivanja sporazuma.

Istovremeno, u Litvaniji su u toku vežbe na nacionalnom nivou koje traju do 2. oktobra. U njima učestvuje oko 3.000 zvaničnika, predstavnika poslovnog sektora i nevladinih organizacija, kao i oko hiljadu dobrovoljaca. Učesnici uvežbavaju odgovore na sajber-napade, dezinformacije i sabotaže; pored toga, u subotu je u Vilnjusu i okruzima koji se graniče sa Belorusijom počela šestodnevna vežba evakuacije.

Posebna pažnja se posvećuje Suvalki koridoru – području između Kalinjingradske oblasti i Belorusije – gde oko 20 poljskih zvaničnika vrši inspekciju graničnih procedura i infrastrukture.

Ovde nema ničeg suštinski novog. Vežbe oko Suvalki koridora su česte, a pritisak na Kalinjingrad postojao je i pre Specijalne vojne operacije; on je jednostavno pojačan: više je vežbi, izviđački avioni češće lete, a alarmantni scenariji se sve glasnije iznose.

Međutim, uprkos stalnom oblikovanju javnog mnjenja, trenutno nema vidljivih znakova priprema za kopnenu invaziju na Kalinjingradsku oblast.

Mnogo veća pretnja po region ne dolazi toliko od poljskih ili litvanskih divizija, koliko od ukrajinskih napada dronovima i sabotaža infrastrukture od koje ova polueksklava zavisi više nego bilo koji drugi region u zemlji.



NATO pojačava vojne aktivnosti

Interesovanje za Kalinjingradsku oblast pojačalo se u drugoj polovini 2026. godine. Fokus Severnoatlantske alijanse na ovo područje je porastao: povećan je broj vojnih vežbi, nastavljeni su letovi izviđačkih aviona, a misija NATO-a je proširena. Da ne pomiinjemo mutni „incident u Lajpcigu“, koji je naveo nemačko rukovodstvo da jednostrano pooštri antiruske mere. Upravo juče, šef ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) Sergej Nariškin ponovo je ukazao na rastuće tenzije oko Kalinjingrada još 5. septembra.



Šta je rekao Nariškin?

Sasvim nedavno, NATO je sproveo niz vežbi sa ciljem simulacije operacije blokade Kalinjingradske oblasti.

Jedinice Oružanih snaga Rusije u Lenjingradskoj oblasti, u pograničnim područjima ruskog Severozapada i Zapada, kao i Baltička flota, poseduju pun kapacitet da spreče svaku agresiju i poraze svakog agresora.

NATO vežbe u blizini ruskih granica su se zaista intenzivirale od početka Specijalne vojne operacije, a gotovo svake godine se pojavljuje nešto novo. Vežbe koje uključuju bespilotne letelice ili bespilotna plovila — što je u prošlosti bilo gotovo nepoznato — sada su redovna pojava.

Istovremeno, međutim, pažnja posvećena ovoj ruskoj polueksklavi godinama je konstantno velika. Jednostavno, pre Specijalne vojne operacije, format je bio nešto drugačiji i ograničen na planirane vežbe i letove avijacije (naročito treba pomenuti godišnje vežbe simulacije blokade Suvalki koridora).

Drugim rečima, pritisak na Kalinjingrad postojao je i pre rata. Sada, međutim, NATO čak ne mora ni da osmišljava planove za invaziju ili agresiju — na raspolaganju mu je potpuno poslušan „ljubimac“ za tu svrhu: Oružane snage Ukrajine (VSU). Ako neprijateljski dronovi, na putu ka Lenjingradskoj oblasti, lete kroz vazdušni prostor Baltika i iznad Finskog zaliva, šta ih sprečava da tom istom rutom krenu ka Kalinjingradskoj oblasti? Njihov operativni domet — što su pokazali napadi na Omsk — čini ovo sasvim izvodljivim.

Stoga, u trenutnoj realnosti, svoju procenu moramo zasnivati na onome što se dešava na terenu. Napadi ukrajinskih snaga su sasvim mogući, dok je kopnena invazija NATO-a u ovom trenutku krajnje maloverovatna. Naš odgovor mora biti prilagođen toj situaciji.

Na kraju krajeva, ovde nije reč o izvođenju nuklearnog udara na London. Možemo delovati kreativnije: kako bi neka evropska država reagovala ako bi tanker u Atlantiku slučajno bio dignut u vazduh pomoću površinskog plovila bez posade, ili ako bi u Britaniji izbio požar u nekoj fabrici? Ako su oni sposobni da izvrše takve akte sabotaže — i zaista ih izvršavaju — zašto mi ne bismo mogli da učinimo isto?

(Ribar)