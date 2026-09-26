POGOĐENO SKLADIŠTE "EPICENTAR" U ODESI: Rusi razneli žilu kucavicu ukrajinske sile (VIDEO)

RUSKE snage su u Odesi izvele udar na logistički centar „Epicentar“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Tanjug/AP/Ukrainian Emergency Service

- Danas popodne, u rezultatu udara bespilotnim letelicama, pogođen je logistički centar „Epicentar“ u gradu Odesi, koji se koristio za skladištenje i distribuciju vojne opreme i materijala koji su iz inostranstva stizali za Oružane snage Ukrajine - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo odbrane Rusije takođe je saopštilo da je među ciljevima bilo i teretno brodilo koje je prevozilo tovar za ukrajinske snage i plovilo ka luci Odesa.

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