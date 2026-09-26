Svet

NAJMANJE 11 PAKISTANACA POGINULO U EKSPLOZIJI: Veći broj preživelih u kritičnom stanju

Ј.О.С.

26. 09. 2026. u 16:43

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NAJMANjE 11 osoba je poginulo u eksploziji na policijskom kontrolnom punktu u pakistanskoj provinciji Hajber-Pahtunva u subotu, saopštili su policijski izvori.

НАЈМАЊЕ 11 ПАКИСТАНАЦА ПОГИНУЛО У ЕКСПЛОЗИЈИ: Већи број преживелих у критичном стању

AP Photo/Kashif Naveed

Kako prenosi Sinhua, napad se dogodio oko 14 časova po lokalnom vremenu u Dera Ismail Kanu gde se održavao skup za mir kojem je prisustvovao veliki broj meštana.

Napad je bio usmeren na objekat policije, a među poginulima i povređenima je bilo civila i policajaca.

Portparol državne službe Bilal Faizi rekao je za Sinhuu da su spasioci izvukli 11 tela i prevezli povređene u najbližu bolnicu.

Nekoliko njih je u kritičnom stanju.

U operacijama pružanja pomoći i spasavanja učestvovalo je šest vozila Hitne pomoći, jedno vatrogasno vozilo i više od 25 pripadnika spasilačkih službi, dodaje Faizi.

U toku je istraga o uzroku eksplozije. 

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