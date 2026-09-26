NAJMANJE 11 PAKISTANACA POGINULO U EKSPLOZIJI: Veći broj preživelih u kritičnom stanju
NAJMANjE 11 osoba je poginulo u eksploziji na policijskom kontrolnom punktu u pakistanskoj provinciji Hajber-Pahtunva u subotu, saopštili su policijski izvori.
Kako prenosi Sinhua, napad se dogodio oko 14 časova po lokalnom vremenu u Dera Ismail Kanu gde se održavao skup za mir kojem je prisustvovao veliki broj meštana.
Napad je bio usmeren na objekat policije, a među poginulima i povređenima je bilo civila i policajaca.
Portparol državne službe Bilal Faizi rekao je za Sinhuu da su spasioci izvukli 11 tela i prevezli povređene u najbližu bolnicu.
Nekoliko njih je u kritičnom stanju.
U operacijama pružanja pomoći i spasavanja učestvovalo je šest vozila Hitne pomoći, jedno vatrogasno vozilo i više od 25 pripadnika spasilačkih službi, dodaje Faizi.
U toku je istraga o uzroku eksplozije.
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