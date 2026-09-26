Svet

SUROVA RAČUNICA SVETA! Pentagon spalio milijarde na rakete – Ove cifre otkrivaju koliko je miliona gladnih moglo da jede!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 09. 2026. u 16:30

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NOVAC koji su SAD potrošile na vođenje borbenih dejstava protiv Irana bio bi dovoljan za godinu dana borbe protiv gladi u Africi, proizlazi iz podataka Organizacije UN za hranu i poljoprivredu, prenose RIA Novosti.

СУРОВА РАЧУНИЦА СВЕТА! Пентагон спалио милијарде на ракете – Ове цифре откривају колико је милиона гладних могло да једе!

Foto: ABACA/Abaca Press/Profimedia/Tanjug/AP Photo/Guirreh Moumin

Prema izveštaju Kongresne kancelarije za budžet SAD, operacija protiv Irana je do 1. avgusta Pentagon koštala oko 38 milijardi dolara, dok svaki naredni mesec vojne kampanje američki budžet košta još dve do tri milijarde dolara.

Šef predstavništva Organizacije UN za hranu i poljoprivredu za veze sa Rusijom Oleg Kobjakov izjavio je u razgovoru za RIA Novosti da je, prema procenama, za potpuno iskorenjivanje gladi i neuhranjenosti u Africi potrebno između 39 i 50 milijardi dolara dodatnih investicija godišnje, sve do 2030. godine.

-Ako govorimo o globalnom iskorenjivanju gladi u celom svetu, ta suma iznosi oko 267 milijardi dolara godišnje, pri čemu je udeo zemalja podsaharske Afrike kojima je potrebna pomoć najveći, rekao je Kobjakov.

SAD i Izrael su 28. februara započeli napade na objekte u Iranu, na šta je iranska strana odgovorila sopstvenim udarima.ž

rt.rs

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