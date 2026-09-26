SUROVA RAČUNICA SVETA! Pentagon spalio milijarde na rakete – Ove cifre otkrivaju koliko je miliona gladnih moglo da jede!
NOVAC koji su SAD potrošile na vođenje borbenih dejstava protiv Irana bio bi dovoljan za godinu dana borbe protiv gladi u Africi, proizlazi iz podataka Organizacije UN za hranu i poljoprivredu, prenose RIA Novosti.
Prema izveštaju Kongresne kancelarije za budžet SAD, operacija protiv Irana je do 1. avgusta Pentagon koštala oko 38 milijardi dolara, dok svaki naredni mesec vojne kampanje američki budžet košta još dve do tri milijarde dolara.
Šef predstavništva Organizacije UN za hranu i poljoprivredu za veze sa Rusijom Oleg Kobjakov izjavio je u razgovoru za RIA Novosti da je, prema procenama, za potpuno iskorenjivanje gladi i neuhranjenosti u Africi potrebno između 39 i 50 milijardi dolara dodatnih investicija godišnje, sve do 2030. godine.
-Ako govorimo o globalnom iskorenjivanju gladi u celom svetu, ta suma iznosi oko 267 milijardi dolara godišnje, pri čemu je udeo zemalja podsaharske Afrike kojima je potrebna pomoć najveći, rekao je Kobjakov.
SAD i Izrael su 28. februara započeli napade na objekte u Iranu, na šta je iranska strana odgovorila sopstvenim udarima.ž
rt.rs
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KAKO SU SAD ZBOG GREŠKE AI ZAMALO NAPALE KINU: Svet bio na ivici trećeg svetskog rata!
23. 09. 2026. u 17:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)