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RUSKE ZVERI ISKOVANE U PAKLU STIŽU NA FRONT: Ni dronovi im ništa ne mogu, Ukrajincima klecaju kolena

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

26. 09. 2026. u 16:35

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KOMPLEKSI aktivne zaštite od bespilotnih letelica, ugrađeni na serijsku oklopnu tehniku i vozila, biće nakon poligonaskih ispitivanja upućeni na borbenu proveru u zonu Specijalne vojne operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСКЕ ЗВЕРИ ИСКОВАНЕ У ПАКЛУ СТИЖУ НА ФРОНТ: Ни дронови им ништа не могу, Украјинцима клецају колена

Foto: Yaroslav Gunin / Zuma Press / Profimedia

Tehnička konferencija o unapređenju konstrukcije oklopnog naoružanja i automobilske tehnike održana je pod rukovodstvom zamenika ministra odbrane Rusije, generala armije Aleksandra Sančika. Događaj je organizovala Glavna uprava za oklopnu tehniku Ministarstva odbrane, a učestvovali su predstavnici naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva odbrane, organa vojne uprave, Ministarstva industrije i trgovine Rusije i preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, prenose RIA Novosti. 

 - General armije Aleksandar Sančik obavešten je da će sistemi za suprotstavljanje dronovima, ugrađeni na serijsku automobilsku i oklopnu tehniku, nakon ispitivanja na poligonu biti upućeni na borbenu proveru u zonu specijalne vojne operacije - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

U praktičnom delu konferencije predstavljeni su modeli vojne automobilske tehnike koji se najefikasnije koriste na prvoj liniji fronta, kao i kompleksi aktivne zaštite od neprijateljskih bespilotnih letelica na različitim platformama.

Sančik je istakao da uspostavljena povratna veza sa proizvođačima omogućava operativno rešavanje pitanja modernizacije modela tehnike koji se isporučuju u okviru državne porudžbine za odbranu. On je dodao da remontno-restauratorske jedinice proizvode sopstvena rešenja na osnovu stvarne situacije na bojnom polju, a da najbolja od njih treba da budu uvedena u serijsku proizvodnju.

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