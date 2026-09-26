ALARM U VAŠINGTONU! Kina pokazala zastrašujuće oružje: HQ-9B za nekoliko minuta spreman za dejstvo u pustinji!
RATNO vazduhoplovstvo Narodne oslobodilačke armije Kine (NOA) premestilo je svoje raketne sisteme zemlja-vazduh dugog dometa HQ-9 iz istočne Kine u pustinju Gobi radi izvođenja vežbe sa bojevim gađanjem.
Time je demonstrirana sposobnost velike jedinice PVO da se brzo premesti na udaljenost od više stotina ili hiljada kilometara i deluje u nepoznatom okruženju. Posebno su upečatljive bile fotografije na kojima se vidi prefarbavanje lansera HQ-9 iz standardne šumske maskirne šeme u karakterističnu žutu boju, koja je prikladnija za pustinjski ambijent. HQ-9 je najrasprostranjeniji kineski sistem PVO dugog dometa; ima domet dejstva od 300 kilometara i sposobnost presretanja aviona, kao i balističkih i krstarećih raketa.
Raspoređivanje je imalo za cilj simulaciju izazova koji prate delovanje van uobičajenog geografskog područja jedinice. Prema navodima Komande Istočnog teatra operacija, vežba je obuhvatala scenarija koja su se brzo menjala, uključujući simulirane napade dronova, kvarove opreme i manevre u hitnim situacijama. Specijalizovano osoblje moralo je da reaguje na ove izazove dok je šira formacija nastavila da izvršava svoje operativne zadatke, čime su testirani kako pojedinačni sistemi, tako i sposobnost jedinice da održi integrisanu misiju PVO pod pritiskom.
Vežbu je izvela jedinica pod komandom Istočnog teatra operacija NOA, koja je dobila naređenje da se premesti na poligon za obuku u severozapadnoj Kini. Nakon prijema naređenja, ljudstvo je brzo pripremilo vozila i utovarilo ih na vojne vozove radi transporta do zone vežbe. Po dolasku, formacija se uputila ka određenim operativnim položajima, gde su trupe izvršile maskiranje i rasporedile se u modularne formacije. Promena maskirne šeme bila je jedan od najuočljivijih aspekata vežbe; fotografije koje je objavila NOA prikazuju lansere HQ-9 sa originalnom šumskom maskirnom šemom tokom transporta iz matičnog regiona, dok se u pustinji Gobi pojavljuju sa pretežno žutom završnom obradom.
Promena maskirne šeme odražavala je potrebu da se oprema prilagodi različitim operativnim okruženjima, budući da je efikasno prikrivanje važan faktor preživljavanja. Ovo prilagođavanje ilustruje relativno jednostavan, ali važan zahtev za mobilne snage PVO: oprema namenjena delovanju u veoma različitim okruženjima mora biti sposobna da promeni svoj vizuelni izgled (vizuelni potpis) istom brzinom kojom se same jedinice premeštaju. Raketni sistem zemlja-vazduh velikog dometa može imati značajne borbene mogućnosti, a da istovremeno ostane ranjiv ukoliko njegovi lanseri, komandna vozila ili prateći radari ostanu izloženi nakon promene položaja; stoga kamuflaža predstavlja jedan od elemenata šireg nastojanja da se smanji verovatnoća otkrivanja i napada.
Ova vežba pokazuje značajan geografski domet kojim raspolažu formacije Narodnooslobodilačke armije Kine (PLA). Iako se Komanda Istočnog ratišta prvenstveno vezuje za istočnu obalu Kine i Tajvanski moreuz, njene snage nisu nužno ograničene na to geografsko područje kada je reč o obuci ili potencijalnom pojačanju. Premeštanje jedinice protivvazdušne odbrane iz istočne Kine na severozapad predstavlja praktičnu proveru sposobnosti za razmeštanje borbenih snaga između međusobno veoma udaljenih regiona. Sposobnost Ratnog vazduhoplovstva da brzo prebaci sredstva širom zemlje, a po potrebi i u inostranstvo, značajno je unapređena programom Y-20, pri čemu je ovaj avion za strateški transport trenutno najveća vojna transportna letelica na svetu.
militarywatchmagazine.com
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