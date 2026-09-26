PEKING POSLE POSETE SIJA AMERICI Postignut konsenzus: Ovo je osam tačaka oko kojih su se Si i Tramp složili

KINESKI predsednik Si Đinping je, tokom posete SAD, sa američkim predsednikom Donaldom Trampom razmenio detaljna mišljenja o konstruktivnim strateškim i stabilnim odnosima između Kine i SAD, kao i o važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima, postigavši konsenzus od osam tačaka, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.

AP Photo/Alex Brandon

Prema prvoj tački konsenzusa, kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu kineskog ministarstva, obe strane su se složile da izgrade „konstruktivan strateški i stabilan odnos između Kine i Sjedinjenih Država zasnovan na poštovanju, pravednosti i jednakosti“.

Druga tačka podrazumeva saglasnost obeju strana da se međusobno podržavaju u uspešnom organizovanju neformalnog sastanka lidera APEK-a i samita lidera G20, pri čemu dvojica šefova država nameravaju da prisustvuju sastancima koje organizuje druga strana.

Treće, dvojica šefova država su se složila da Iran treba da ispuni svoju obavezu da ne razvija nuklearno oružje i da nijedna zemlja ili organizacija ne treba da naplaćuje putarine na međunarodnim plovnim putevima.

Četvrto, dvojica šefova država podsetila su da su Kina i Sjedinjene Države bile saveznice u Drugom svetskom ratu i da su se rame uz rame borile da bi pobedile u ratu.

Kao peto, Si i Tramp su potvrdili pozitivnu ulogu mehanizma trgovinskih konsultacija između Kine i SAD i rezultate konsultacija između dva trgovinska tima, uključujući uspostavljanje i unapređenje mehanizama kao što je Trgovinski savet, postizanje sporazuma o recipročnom smanjenju carina od 30 milijardi američkih dolara i produženje rezultata trgovinskih konsultacija iz Kuala Lumpura, i naložili da se oni sprovedu.

Prema šestoj tački konsenzusa, značajan napredak je postignut u saradnji između kineskih i američkih agencija za borbu protiv droga. Nedavno su dve strane tesno sarađivale, zajednički rešavajući više slučajeva koji uključuju nove psihoaktivne supstance i prekursore hemikalija i hapseći desetine osumnjičenih u obema zemljama, navodi se u saopštenju MSP Kine.

Sedma tačka podrazumeva da su se obe strane složile da uspostave dijalog između Kine i SAD o veštačkoj inteligenciji radi razmene mišljenja o rizicima i koristima veštačke inteligencije. Sledeći dijalog će se održati u novembru ove godine. Obe strane su se složile da uspostave komunikacione kanale za pitanja vezana za veštačku inteligenciju.

Prema osmoj, i poslednjoj, tački konsenzusa, SAD pozdravljaju dolazak para džinovskih pandi koje je Kina pozajmila zoološkom vrtu u Atlanti.

Pored toga, kineska i američka vojska su se složile da što pre potpišu memorandum o razumevanju kako bi se ojačala komunikacija i prevencija kriza, i da se nastavi saradnja u potrazi za posmrtnim ostacima nestalih američkih vojnih lica u Kini.

U saopštenju se podseća da je kineski predsednik Si Đinping boravio od 23. do 25. septembra u državnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama.

sputnikportal.rs

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