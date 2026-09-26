IZ EVROPE PRIZNALI: Nismo spremni na rat sa Rusijom
EVROPA nije dovoljno pripremljena za savremene, hibridne pretnje koje bi mogle da budu povezane sa eventualnim sukobom sa Rusijom, ocenio je danas generalni sekretar Saveta Evrope Alen Berse, ističući da evropske zemlje moraju da ojačaju odbranu, infrastrukturu i demokratske institucije.
Berse je u intervjuu za Njuzvik, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, rekao da Evropa mora da se prilagodi novim oblicima ratovanja.
"Iskreno, u ovom trenutku nismo zaista dobro pripremljeni za to", rekao je Berse, ukazujući da hibridne pretnje ne podrazumevaju samo dronove, već i napade na infrastrukturu, energetiku, kao i manipulaciju informacijama.
On je naveo da se način ratovanja značajno promenio, posebno tokom sukoba Rusije i Ukrajine, gde dronovi sve više zamenjuju tradicionalne metode ratovanja.
Berse je istovremeno ukazao na napredak Evrope u jačanju odbrambenih kapaciteta.
Prema pisanju američkog nedeljnika, očekuje se da će članice Evropske unije ove godine za odbranu izdvojiti više od 516 milijardi dolara, dok plan "Ponovno naoružavanje
Evrope/Spremnost 2030" predviđa mogućnost dodatnih ulaganja do 800 milijardi dolara.
Međutim, Berse smatra da je neophodno istovremeno ulagati u "demokratsku bezbednost", odnosno ljudska prava, demokratiju, vladavinu prava i snažne institucije.
On je upozorio da bi previše naoružane države bez odgovarajuće demokratske kontrole mogle predstavljati novi bezbednosni rizik.
Berse je ukazao i na jačanje desničarskih i populističkih pokreta širom Evrope, navodeći kao primer rezultat Alternative za Nemačku (AfD) na nedavnim pokrajinskim izborima, kao i politička kretanja u Austriji, Francuskoj i Holandiji.
Prema njegovim rečima, evropske demokratije suočavaju se sa nizom uzastopnih kriza, od finansijske i dužničke krize i rasta nejednakosti, preko rata u Ukrajini i pandemije kovida 19, do ubrzanog razvoja društvenih mreža i veštačke inteligencije.
"Sada je nemoguće predvideti šta će se dogoditi za tri ili pet godina", rekao je Berse, ističući da građanima postaje sve teže da razumeju u kom pravcu ide svet.
Govoreći o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Država, Berse je rekao da su transatlantske veze i dalje od ključnog značaja, uprkos promenama u američkoj politici pod američkim predsednikom Donaldom Trampom.
Generalni sekretar Saveta Evrope je ocenio da je evropska zajednička snaga "prilično potcenjena" i izrazio nadu da će evropske zemlje uspeti da prevaziđu razlike i zajednički odgovore na izazove u oblastima odbrane, energetike, zdravstva, obrazovanja i demografije.
"Možda je to previše optimistično. Ali mislim da je, ako pogledamo istoriju, optimizam u najvećem broju slučajeva bio pravi izbor", rekao je Berse.
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