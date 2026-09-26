INCIDENT TOKOM NATO VEŽBE: Ranjena 4 vojnika, hitno prebačeni u bolnicu
TOKOM NATO vežbe sa bojevim gađanjem u Letoniji ranjena su četvorica italijanskih vojnika nakon što je jedan od pripadnika njihove jedinice slučajno otvorio vatru na oklopno vozilo.
Incident se dogodio u petak kasno uveče na poligonu Adaži, gde su italijanske snage raspoređene u okviru jačanja vojnog prisustva NATO-a na istočnom krilu Alijanse.
Prema navodima italijanskog Ministarstva odbrane, vojnik koji je upravljao neautomatskim oružjem postavljenim na vojnom vozilu, slučajno je otvorio vatru na drugo italijansko vozilo u kojem su se nalazila četvorica vojnika.
Agencija ANSA izvestila je da je rafal iz mitraljeza kalibra 7,62 milimetara, postavljenog na borbeno vozilo pešadije "darda", pogodio drugo vozilo tipa koje se kretalo neposredno ispred njega.
Sva četvorica vojnika hitno su prebačena u bolnicu u Rigi. Jedan od njih je zadobio teže povrede, ali je, prema izveštajima, bio u stabilnom stanju. Vojni istražitelji ispituju kako je došlo do incidenta.
Oko 300 italijanskih vojnika stacionirano je u kampu Adaži u okviru multinacionalnih snaga NATO-a u Letoniji. Vojni blok je postepeno pojačavao svoje istočno krilo i povećavao broj vežbi sa bojevim gađanjem u blizini Rusije i Belorusije, opisujući ta raspoređivanja i vežbe kao "odbrambene".
Sve veći broj vojnih vežbi poslednjih godina doveo je do niza ozbiljnih nesreća u baltičkim zemljama. U martu 2025. godine poginula su četvorica američkih vojnika kada je njihovo vozilo za izvlačenje teške tehnike "M88 Herkules", teško 70 tona, potonulo u tresetište na poligonu Pabrade u Litvaniji, na manje od 10 kilometara od Belorusije.
Na istom poligonu je u novembru jedan belgijski vojnik preminuo od povreda zadobijenih tokom vežbe sa bojevim gađanjem. Nekoliko dana kasnije, nekoliko norveških vojnika je za dlaku izbeglo da bude pogođeno kada je bojeva municija ispaljena na mete dok su se vojnici kretali kroz šumu iza njih.
Moskva je optužila evropske članice NATO-a da militarizuju kontinent i pripremaju se za rat sa Rusijom. Tokom samita BRIKS-a u Nju Delhiju ovog meseca, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da zapadne vlade promovišu izmišljenu "rusku pretnju" kako bi skrenule pažnju javnosti sa problema u sopstvenim zemljama.
(RT Balkan)
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