Svet

KRAJ LUKSUZA KAKAV SMO ZNALI: „Guči“ počeo da prodaje patike iz Kine

P. Đurđević

26. 09. 2026. u 14:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MODNA kuća "Guči" počela je da prodaje nove luksuzne modele patika sa oznakom "proizvedeno u Kini", odstupajući od dugogodišnje tradicije proizvodnje u Italiji, dok pokušava da privuče kupce kojima je cena važna, ali i dalje žele proizvode luksuznog brenda.

КРАЈ ЛУКСУЗА КАКАВ СМО ЗНАЛИ: „Гучи“ почео да продаје патике из Кине

foto: Wagner_AZ / Backgrid USA / Profimedia

Jedan od novih modela prodaje se od prošlog meseca po ceni od oko 800 evra u Evropi i za 1.000 dolara u Sjedinjenim Državama, prenosi Rojters. Model bez pertli dostupan je u varijantama od najlona, platna i antilop kože.

Drugi model patika iz iste kolekcije, izrađen od kože, takođe nosi oznaku "proizvedeno u Kini", javlja Tanjug.

Predstavnik kompanije rekao je da su oba modela proizvedena u Kini zbog specifičnih tehničkih zahteva njihovog dizajna.

"Guči" je saopštio da će Italija "uvek biti u srcu" njegovog proizvodnog modela i identiteta, ali da je za ove proizvode izabrao kineskog proizvođača zbog tehnološkog znanja i kapaciteta potrebnih za dostizanje traženih standarda kvaliteta i performansi.

Kompanija je navela da nema šire planove za premeštanje proizvodnje van Italije.

Svi ostali modeli "Gučijeve" obuće za koje je na sajtu navedena zemlja porekla proizvode se u Italiji.

Kina je jedno od najvećih svetskih središta proizvodnje patika, a njeni proizvođači sarađuju sa brojnim masovnim i premijum brendovima.

Analitičari ipak ocenjuju da bi oznaka "proizvedeno u Kini" kod "Gučija" mogla da otvori pitanje porekla proizvoda i njegovog luksuznog pozicioniranja, a konsultant za luksuznu industriju Sajmon Vajthaus ocenio je da brend time šalje lošu poruku.

Prodaja "Gučija" prepolovila se tokom poslednje tri godine, što je smanjilo profitne marže i dovelo do zatvaranja više desetina prodavnica.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava

EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: "Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava"