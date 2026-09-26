KRAJ LUKSUZA KAKAV SMO ZNALI: „Guči“ počeo da prodaje patike iz Kine

MODNA kuća "Guči" počela je da prodaje nove luksuzne modele patika sa oznakom "proizvedeno u Kini", odstupajući od dugogodišnje tradicije proizvodnje u Italiji, dok pokušava da privuče kupce kojima je cena važna, ali i dalje žele proizvode luksuznog brenda.

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Jedan od novih modela prodaje se od prošlog meseca po ceni od oko 800 evra u Evropi i za 1.000 dolara u Sjedinjenim Državama, prenosi Rojters. Model bez pertli dostupan je u varijantama od najlona, platna i antilop kože.

Drugi model patika iz iste kolekcije, izrađen od kože, takođe nosi oznaku "proizvedeno u Kini", javlja Tanjug.

Predstavnik kompanije rekao je da su oba modela proizvedena u Kini zbog specifičnih tehničkih zahteva njihovog dizajna.

"Guči" je saopštio da će Italija "uvek biti u srcu" njegovog proizvodnog modela i identiteta, ali da je za ove proizvode izabrao kineskog proizvođača zbog tehnološkog znanja i kapaciteta potrebnih za dostizanje traženih standarda kvaliteta i performansi.

Kompanija je navela da nema šire planove za premeštanje proizvodnje van Italije.

Svi ostali modeli "Gučijeve" obuće za koje je na sajtu navedena zemlja porekla proizvode se u Italiji.

Kina je jedno od najvećih svetskih središta proizvodnje patika, a njeni proizvođači sarađuju sa brojnim masovnim i premijum brendovima.

Analitičari ipak ocenjuju da bi oznaka "proizvedeno u Kini" kod "Gučija" mogla da otvori pitanje porekla proizvoda i njegovog luksuznog pozicioniranja, a konsultant za luksuznu industriju Sajmon Vajthaus ocenio je da brend time šalje lošu poruku.

Prodaja "Gučija" prepolovila se tokom poslednje tri godine, što je smanjilo profitne marže i dovelo do zatvaranja više desetina prodavnica.

(RT Balkan)

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