VANREDNA SITUACIJA U VIŠE OD 12 OKRUGA: Stručnjaci izdali važno upozorenje građanima (VIDEO)

VIŠE od 12 okruga u američkim saveznim državama Njujorku i Nju Džersiju nalazi se danas u vanrednoj situaciji zbog snažne severoistočne oluje, koja je donela jak vetar, obilne padavine i opasnost od poplava duž najgušće naseljenog dela istočne obale Sjedinjenih Američkih Država.

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Prema upozorenju Nacionalne meteorološke službe SAD, centar oluje trebalo bi da se tokom vikenda zadrži uz obalu Nju Džersija i pomera ka severu, prema Long Ajlendu, pre nego što početkom sledeće nedelje skrene ka severoistoku, piše "Njujork tajms".

Američka Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na obalne poplave koje će biti na snazi do nedelje uveče za severoistočni deo Nju Džersija, jugoistočni deo države Njujork i obalu Masačusetsa, uključujući Kejp Kod i Nantaket.

U priobalnim delovima Nju Džersija i Njujorka očekuje se da nivo vode poraste do oko 90 centimetara.

Udari vetra jači od 80 kilometara na sat očekuju se na istoku Long Ajlenda i jugoistoku područja Nove Engleske, što bi moglo da izazove prekide u snabdevanju strujom i obaranje stabala, saopštila je Nacionalna meteorološka služba.

Meteorolozi upozoravaju da bi obilne padavine mogle da izazovu bujične poplave, prvenstveno u priobalnom delu Masačusetsa, delovima Rod Ajlenda i na istoku Long Ajlenda, gde bi tokom vikenda moglo da padne do 127 milimetara kiše.

Upozorenja su izdata i na opasne morske struje i eroziju plaža. Očekuje se da će se olujni sistem zadržati nad morem tokom ostatka vikenda, uz mogućnost da se pomeri zapadnije, rekao je meteorolog Nacionalne meteorološke službe Frenk Pereira.

On je naveo da još nije jasno koliko će se oluja pomeriti ka zapadu, što će biti ključno za količinu padavina širom regiona Avio-kompanije Junajted, Delta, Amerikan i Soutvest pozvale su putnike da pažljivo prate promene u vremenskoj prognozi.

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