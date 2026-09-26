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HAOTIČNO ŠIROM NEMAČKE: Učenici masovno izašli na ulice, ovo je razlog (VIDEO)

В.Н.

26. 09. 2026. u 13:10

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U PETAK su hiljade učenika u mnogim nemačkim gradovima protestovale protiv mogućeg ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka.

ХАОТИЧНО ШИРОМ НЕМАЧКЕ: Ученици масовно изашли на улице, ово је разлог (ВИДЕО)

Foto: printskrin/Iks/@Maks_NAFO_FELLA

Organizatori iz saveza „Školski štrajk protiv regrutacije” pozvali su na demonstracije širom Nemačke, poručujući:

- Ne želimo da budemo primorani na služenje vojnog roka i ne želimo u rat. Nastavićemo borbu protiv regrutacije i militarizacije.

Na veb-sajtu inicijative navedeno je: „Bogati žele rat, mladi žele budućnost.”

Pod sloganom „Ne regrutaciji, civilnoj službi i ratu”, aktuelni školski štrajk bio je usmeren protiv spekulacija o mogućem uvođenju civilne službe, kao i protiv vojne vežbe Bundesvera „Red Storm Charlie”, koja se od četvrtka do subote održava u Hamburgu, prenosi Dojče vele.

Organizatori su saopštili da je više od 45.000 učenika izašlo na ulice u oko 100 gradova širom zemlje.

Policija je objavila podatke samo za pojedine proteste: 2.400 ljudi protestovalo je u berlinskoj četvrti Veding; u Frankfurtu ih je bilo 180, u Štutgartu 200, u Nirnbergu 400, a u Minhenu 700. U Hamburgu se nekoliko stotina ljudi okupilo u blizini glavne železničke stanice.

Studenti koji su učestvovali u kampanji izrazili su zabrinutost. Oni smatraju da ulaganja u Bundesver preusmeravaju sredstva iz oblasti u kojima su ona zaista potrebna: obrazovanja i socijalnog sektora.

Zakon stupa na snagu u januaru

Zakon o novom vojnom angažmanu u Nemačkoj stupa na snagu u januaru 2026. godine. Njegov ključni element je obavezan lekarski pregled i popunjavanje upitnika za muškarce rođene 2008. godine ili kasnije.

Ovaj proces služi za regrutovanje dobrovoljaca. Ukoliko se ne ispune zacrtani ciljevi, Bundestag bi mogao da odluči o uvođenju obaveznog služenja vojnog roka. Cilj novog zakona o vojnoj službi je povećanje broja aktivnih pripadnika Bundesvera na između 255.000 i 270.000 do 2035. godine.

Ove godine Bundesver je dostigao cilj od najmanje 186.000 pripadnika. Prema podacima Ministarstva odbrane objavljenim u avgustu, na dan 31. jula u sastavu oružanih snaga nalazilo se približno 186.700 muškaraca i žena. To predstavlja najveći broj pripadnika u poslednjih 13 godina.

(Indeks.hr)

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