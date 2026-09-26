SNIMAK KOJI MORATE POGLEDATI: Čovek pokušavao da savlada odbeglu životinju, ali nije znao sa kim ima posla (VIDEO)
JEDAN muškarac je pokušao da savlada odbeglog emua nasred seoskog puta u Velikoj Britaniji, ali ga je ogromna ptica udarila glavom i uspela da pobegne.
Veruje se da je emu pobegao iz ograđenog prostora na jednoj farmi u Salkombeu, u Devonu, pre nego što je muškarac pokušao da ga zaustavi.
Džejms Barker (46) snimio je neobičan prizor 9. septembra, dok je prolazio automobilom seoskim putem. Na snimku se vidi muškarac koji se rve sa egzotičnom pticom i pokušava da je zadrži, dok se ona uporno opire.
Muškarac tokom borbe viče: "Emu dole, emu dole!" U međuvremenu, jedna alpaka iz ograđenog prostora posmatra čitavu scenu, piše "The Sun".
Posle 20 sekundi borbe, emu je glavom udario muškarca i oborio ga na kolovoz. Ptica je potom pobegla nazad u ograđeni prostor iz kojeg je prethodno izašla. Barker, koji se tokom čitavog događaja smejao, rekao je da je prizor bio toliko neobičan da je morao da ga snimi.
- Nije nešto što se viđa svakog dana! Morao sam da snimim, jer mi ljudi inače ne bi verovali - rekao je on.
Barker je objasnio da je ugledao pticu na putu i zaustavio automobil kako bi muškarac mogao da je uhvati, ali mu je situacija bila toliko smešna da je odlučio da sve zabeleži kamerom.
- Alpaka koja je stajala na ulazu učinila je scenu još zanimljivijom. Bilo je očigledno da ptica baš i nije želela da se vrati kući - rekao je.
Snimak je na društvene mreže postavila Barkerova supruga Ro, a video je za kratko vreme pregledan više od dva miliona puta.
Jedan korisnik je komentarisao: "Ovo ne možeš da izmisliš, ulepšalo mi je dan."
Drugi je napisao: "Samo u Salkombeu!"
(Kurir)
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