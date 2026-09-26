ZELENSKOM SE NIKAKO NE DA: Opet ništa od "patriota"?
SJEDINjENE Države nisu uključile rakete za sisteme PVO „patriot” u paket vojne pomoći Ukrajini, uprkos zahtevima Kijeva za dodatnim isporukama tog oružja, prenosi Rojters pozivajući se na dobro obaveštene izvore.
Prema navodima izvora, Trampova administracija planira da iskoristi 400 miliona dolara vojne pomoći za Ukrajinu, koju je odobrio Kongres.
Međutim, kako je preneo jedan izvor, na spisku se nisu našle rakete za sisteme „patriot”, uprkos tome što Oružanim snagama Ukrajine nedostaju rakete za protivvazdušnu odbranu.
(Sputnjik)
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