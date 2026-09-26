NEVEROVATAN SNIMAK: Avionom uleteli u jedan od najsnažnijih uragana ove godine (VIDEO)
SPEKTAKULARAN snimak iz samog srca jednog od najsnažnijih uragana ove godine pokazuje prizor koji se retko može videti iz ove perspektive.
Američki "lovci na uragane" proleteli su avionom kroz uragan Polo, koji je nad istočnim Pacifikom dostigao kategoriju 5, i snimili njegovu unutrašnjost.
Na snimku koji je objavila američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) vidi se trenutak kada njihov avion WP-3D Orion, poznat pod nadimkom "Mis Pigi", prolazi kroz gust zid oblaka i ulazi u oko uragana, preneo je Večernji list.
A onda se prizor potpuno menja.
Iznad aviona pojavljuje se vedro plavo nebo, dok ga sa svih strana okružuju ogromni zidovi oblaka. Reč je o takozvanom „stadionskom efektu“, karakterističnom za veoma snažne uragane, kada zid oka oluje poprima oblik nalik tribinama ogromnog stadiona.
Snimak je nastao 22. septembra tokom leta NOAA kroz Polo.
Od tropske oluje do kategorije 5 za samo dan
Polo je privukao pažnju meteorologa zbog izuzetno brzog jačanja.
Samo dan nakon što je proglašen tropskom olujom, prerastao je u uragan kategorije 5, a brzina vetra dostigla je oko 290 kilometara na sat. Time je Polo postao jedan od najintenzivnijih uragana ikada zabeleženih u istočnom delu Pacifika.
NASA navodi da se nekoliko faktora poklopilo i omogućilo njegovo eksplozivno jačanje nad vodama Pacifika kod obale Meksika.
Zašto piloti namerno uleću u uragan?
Dok komercijalni avioni ovakve vremenske sisteme zaobilaze u širokom luku, zadatak „lovaca na uragane“ upravo je suprotan.
Posade NOAA avionima ulaze u tropske ciklone kako bi neposredno izmerile brzinu vetra, vazdušni pritisak, temperaturu i vlažnost, kao i preciznu poziciju centra oluje. Podaci prikupljeni tokom ovakvih misija omogućavaju meteorolozima da utvrde stvarnu snagu uragana i poboljšaju prognoze njegovog daljeg kretanja.
Avioni WP-3D prilikom ovih misija najčešće lete na visini od približno 2.400 do 3.000 metara, a jedan let kroz uragan može da traje između osam i deset sati.
NOAA svojim avionima daje i neobične nadimke po likovima iz Mapet šoua - dva WP-3D aviona poznata su kao "Mis Pigi" i "Kermit", dok je njihov Gulfstream IV dobio ime "Gonzo".
Ovoga puta "Mis Pigi" vratila se iz uragana Polo sa prizorom koji najbolje pokazuje koliko neobično može da izgleda samo središte jedne od najmoćnijih sila prirode.
(Večernji.hr)
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