BELA KUĆA ZABRANILA CNN-U DA PRATI TRAMPA U TENESIJU: Predsednik SAD ih izbacio iz aviona

CNN je saopštio da njegovim novinarima nije dozvoljeno da se ukrcaju u avion "Air Force One" i prate predsednika SAD Donalda Trampa tokom predstojeće posete Tenesiju.

Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA,Daniel Torok/White House/Zuma Press/Profimedia

CNN je trebalo da bude deo televizijskog pres pula i da izveštava o Trampu tokom putovanja u Noksvil, gde se očekivalo da će predsednik prisustvovati utakmici američkog koledž fudbala. Kao član pres pula, CNN bi video-zapise i informacije delio sa još četiri velike televizijske mreže. Prema pisanju Asošijeted presa, CNN je zamenila konzervativna mreža "Voice News" organizacije "Real America".

Odluka je usledila nakon što je Tramp ranije ove nedelje zabranio CNN-u, MS NOW-u i Politico-u ulazak u Belu kuću, optužujući te medije da izveštavaju o "fikciji i lažima". Velike televizijske mreže potom su u znak solidarnosti prekinule zajedničko izveštavanje o predsedniku.

Savezni sudija je u četvrtak privremeno poništio zabranu ulaska u Belu kuću, nakon što su medijske organizacije podnele tužbu, ali se odluka odnosila na pristup kompleksu Bele kuće, a ne direktno na obaveze pres pula.

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