PRIVATIZACIJA ODBRANE U RUSIJI: Firme sve više same štite objekte od dronova
RUSKE privatne kompanije sve češće same organizuju zaštitu svojih objekata od ukrajinskih napada dronovima, uključujući iznajmljivanje sistema protivvazdušne odbrane i angažovanje naoružanih stražara, dok je Moskva odgovornost za zaštitu poslovanja od bespilotnih letelica prenela i na privatni sektor, piše danas "Volstrit džornal" (WSJ).
Prema pisanju američkog lista, učestali ukrajinski napadi sve više utiču na rad ruskih kompanija, koje menjaju organizaciju poslovanja i zahteve prema zaposlenima, dok se u zaštitu od dronova uključuju i pripadnici obezbeđenja, pa čak i zaposleni u poštanskim službama.
Kako navodi list, Kremlj je prošlog meseca zvaničnim ukazom upozorio da bi kompanije koje ne obezbede zaštitu od ukrajinskih dronova mogle privremeno da budu stavljene pod državnu kontrolu.
Kompanije širom Rusije sada iznajmljuju sisteme protivvazdušne odbrane od odbrambenih kompanija ili razvijaju sopstvene sisteme, dok se, prema oglasima za posao, u pojedinim firmama traže i strelci zaduženi za obaranje bespilotnih letelica.
Ukrajina je u međuvremenu povećala proizvodnju dronova, što njenim oružanim snagama omogućava izvođenje napada duboko na teritoriji Rusije.
"Volstrit džornal" navodi da ogromna površina Rusije predstavlja dodatni problem za protivvazdušnu odbranu, jer raspoloživi sistemi moraju da budu raspoređeni na veoma velikom prostoru koji je teško u potpunosti zaštititi.
Zbog toga ruske vlasti zaštitu od dronova sve više predstavljaju kao zadatak koji nije samo u nadležnosti vojske. Dva izvora bliska ruskim poslovnim krugovima rekla su za "Volstrit džornal" da neke kompanije plaćaju Ministarstvu odbrane najam sistema protivvazdušne odbrane, uz mesečne naknade za rad instruktora koji održavaju te sisteme.
Druge kompanije se odlučuju za jeftiniju opciju i angažuju inženjere iz odbrambene industrije za razvoj sopstvenih sistema, često kopiranjem stranih modela.
"Volstrit džornal" ocenjuje da povećanje ulaganja privatnog sektora u zaštitu od dronova ukazuje na sve veće posledice ukrajinskih napada po rusku privredu i svakodnevno poslovanje kompanija.
(Tanjug)
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