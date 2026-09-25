"SVIĐA MI SE OVAJ VUČIĆ. ON JE PRISTOJAN, PRAVI ČOVEK" Američki influenser oduševljen govorom presednika Srbije (VIDEO)

AMERIČKI influenser Džoi Manarino imao je samo reči hvale za predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegov govor u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Printscreen/Tanjug/Jadranka Ilić

- Nedavno sam se vratio iz Srbije i reći ću vam, Srbija razume stvari. Oni su jedno od retkih mesta gde vas nije obuzelo "woke" ludilo. Nije vas preplavila luda migracija. Njihova ekonomija zapravo raste, a ne opada. Čini se da imaju odličnog predsednika. Pogledajte samo tog predsednika u UN-u pre neki dan - rekao je on.

Istakao je Srbija "vidi priliku za uspostavljanje pravednijeg poretka u svetu i odgovornijeg odnosa prema Srbiji kao bliskom američkom savezniku iz oba svetska rata".

- Sviđa mi se ovaj Vučić. On je pristojan, pravi čovek. Ne izlazi tamo kao ostali evropski lideri. Zar nije lepo imati nekoga ko zapravo lepo govori o zapadnoj civilizaciji?

To bih izabrao bilo kog dana umesto ostalih gluposti iz Zapadne Evrope - rekao je on.

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