Svet

"SVIĐA MI SE OVAJ VUČIĆ. ON JE PRISTOJAN, PRAVI ČOVEK" Američki influenser oduševljen govorom presednika Srbije (VIDEO)

В.Н.

25. 09. 2026. u 21:55

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AMERIČKI influenser Džoi Manarino imao je samo reči hvale za predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegov govor u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

СВИЂА МИ СЕ ОВАЈ ВУЧИЋ. ОН ЈЕ ПРИСТОЈАН, ПРАВИ ЧОВЕК Амерички инфлуенсер одушевљен говором преседника Србије (ВИДЕО)

Printscreen/Tanjug/Jadranka Ilić

- Nedavno sam se vratio iz Srbije i reći ću vam, Srbija razume stvari. Oni su jedno od retkih mesta gde vas nije obuzelo "woke" ludilo. Nije vas preplavila luda migracija. Njihova ekonomija zapravo raste, a ne opada. Čini se da imaju odličnog predsednika. Pogledajte samo tog predsednika u UN-u pre neki dan - rekao je on.

Istakao je Srbija "vidi priliku za uspostavljanje pravednijeg poretka u svetu i odgovornijeg odnosa prema Srbiji kao bliskom američkom savezniku iz oba svetska rata".

- Sviđa mi se ovaj Vučić. On je pristojan, pravi čovek. Ne izlazi tamo kao ostali evropski lideri. Zar nije lepo imati nekoga ko zapravo lepo govori o zapadnoj civilizaciji?
To bih izabrao bilo kog dana umesto ostalih gluposti iz Zapadne Evrope - rekao je on.

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