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SRUŠIO SE VOJNI AVION, POGINULO 13 OSOBA: Izgoreli do neprepoznatljivosti, među mrtvima i general (VIDEO)

В.Н.

25. 09. 2026. u 20:48

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TRINAEST osoba, uključujući tri vojna oficira, poginulo je u petak kada se vojni avion srušio u Demokratskoj Republici Kongo, izjavio je jedan zvaničnik.

СРУШИО СЕ ВОЈНИ АВИОН, ПОГИНУЛО 13 ОСОБА: Изгорели до непрепознатљивости, међу мртвима и генерал (ВИДЕО)

Foto: Telegram printskrin/MP

Avion je leteo ka glavnom gradu Kinšasi iz grada Kikvit na jugozapadu zemlje kada je došlo do tehničkog kvara, nakon čega je pokušao da sleti u Kenge, u provinciji Kvango, rekao je Remi Saki Bokinda, zamenik guvernera Kvanga.

"Pošto u Kenguu nije bilo piste, avion se srušio na stambeni posed", rekao je on.

Među putnicima su bili general Likulija Bakumi, glavni vojni revizor, kao i major, kapetan i drugi pripadnici vojske i civili, naveo je Bokinda.

"Svi koji su se nalazili u avionu su poginuli; 12 osoba je izgorelo do neprepoznatljivosti, dok je beživotno telo pilota pronađeno izvan letelice", rekao je on.

Kongoanska služba za istraživanje vazduhoplovnih nesreća pokreće istragu o padu aviona, navodi se u saopštenju vlade.

Vojska Konga je prošle godine pretrpela ozbiljne neuspehe u sukobima sa pobunjenicima iz grupe AFC/M23, koje podržava Ruanda, a koji su zauzeli velike delove istočnog dela zemlje.

(Agencije)

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