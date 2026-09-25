SRUŠIO SE VOJNI AVION, POGINULO 13 OSOBA: Izgoreli do neprepoznatljivosti, među mrtvima i general (VIDEO)
TRINAEST osoba, uključujući tri vojna oficira, poginulo je u petak kada se vojni avion srušio u Demokratskoj Republici Kongo, izjavio je jedan zvaničnik.
Avion je leteo ka glavnom gradu Kinšasi iz grada Kikvit na jugozapadu zemlje kada je došlo do tehničkog kvara, nakon čega je pokušao da sleti u Kenge, u provinciji Kvango, rekao je Remi Saki Bokinda, zamenik guvernera Kvanga.
"Pošto u Kenguu nije bilo piste, avion se srušio na stambeni posed", rekao je on.
Među putnicima su bili general Likulija Bakumi, glavni vojni revizor, kao i major, kapetan i drugi pripadnici vojske i civili, naveo je Bokinda.
"Svi koji su se nalazili u avionu su poginuli; 12 osoba je izgorelo do neprepoznatljivosti, dok je beživotno telo pilota pronađeno izvan letelice", rekao je on.
Kongoanska služba za istraživanje vazduhoplovnih nesreća pokreće istragu o padu aviona, navodi se u saopštenju vlade.
Vojska Konga je prošle godine pretrpela ozbiljne neuspehe u sukobima sa pobunjenicima iz grupe AFC/M23, koje podržava Ruanda, a koji su zauzeli velike delove istočnog dela zemlje.
(Agencije)
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