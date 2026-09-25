SRUŠIO SE VOJNI AVION, POGINULO 13 OSOBA: Izgoreli do neprepoznatljivosti, među mrtvima i general (VIDEO)

TRINAEST osoba, uključujući tri vojna oficira, poginulo je u petak kada se vojni avion srušio u Demokratskoj Republici Kongo, izjavio je jedan zvaničnik.

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Avion je leteo ka glavnom gradu Kinšasi iz grada Kikvit na jugozapadu zemlje kada je došlo do tehničkog kvara, nakon čega je pokušao da sleti u Kenge, u provinciji Kvango, rekao je Remi Saki Bokinda, zamenik guvernera Kvanga.

"Pošto u Kenguu nije bilo piste, avion se srušio na stambeni posed", rekao je on.

Među putnicima su bili general Likulija Bakumi, glavni vojni revizor, kao i major, kapetan i drugi pripadnici vojske i civili, naveo je Bokinda.

On Friday, September 25, 2026, a small Let L-410 turboprop aircraft (registration 9S-GUC), operated by Tracep, crashed in the Manzau/Manzawu neighborhood of Masikita commune in Kenge, the capital of Kwango province in southwestern Democratic Republic of the Congo. The aircraft was flying from Kikwit to Kinshasa. It circled over Kenge looking for a landing site. Since the old airport area is now occupied by houses, the crew headed toward an unoccupied plot in Manzau, where the plane crashed. The plane caught fire and was destroyed. Thirteen people on board died, eleven of whom were military personnel. Most of the bodies were burned, and the pilot’s body was found outside the wreckage. No one on the ground was killed. — MP (@Mp220Mp) September 25, 2026

"Svi koji su se nalazili u avionu su poginuli; 12 osoba je izgorelo do neprepoznatljivosti, dok je beživotno telo pilota pronađeno izvan letelice", rekao je on.

Kongoanska služba za istraživanje vazduhoplovnih nesreća pokreće istragu o padu aviona, navodi se u saopštenju vlade.

Vojska Konga je prošle godine pretrpela ozbiljne neuspehe u sukobima sa pobunjenicima iz grupe AFC/M23, koje podržava Ruanda, a koji su zauzeli velike delove istočnog dela zemlje.

(Agencije)