SI ĐINPING ZAVRŠIO POSETU SJEDINJENIM DRŽAVAMA: Pozvao Trampa da dođe u Kinu

KINESKI predsednik Si Đinping završio je danas trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, ocenivši nakon brojnih razgovora da su odnosi između dve zemlje poboljšani.

Foto: Kenny Holston/Pool Photo via AP

Kineski lider je tokom susreta sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući kazao da je temlj strateške stabilnosti poštovanje, pravičnost i reciprocitet, preneo je Rojters.

On je pozvao Trampa, dok su pili čaj pre ispraćaja, da poseti Kinu u narednom periodu.



Predsednik SAD je izjavio da je samit između dve najveće svetske ekonomije doneo veliki napredak i da će američki poljoprivrednici biti srećni.

"Amerika je veoma zadovoljna ovom posetom, a siguran sam da je i Kina takođe veoma zadovoljna", rekao je on.

Najavljeno je da će Si i Tramp imati još dve prilike da se sastanu ove godine na samitu APEC-a u Kini i samitu G20 u Majamiju.

Si Đinping je bio u trodnevnoj poseti SAD, a njegov boravak obeležio je državni samit, propraćen preletima aviona i obilascima znamenitih lokacija.

Samit je završen u Nacionalnoj arhivi u Vašingtonu, gde su Tramp i Si, pregledali američku Deklaraciju o nezavisnosti, Ustav i Povelju o pravima.

Detalji o ograničenim sporazumima koje su dve strane postigle u vezi sa svojim napetim trgovinskim odnosima biće objavljeni u ponedeljak, izjavio je američki trgovinski predstavnik Džejmson Grir.

"Nalazimo se u situaciji kontrolisane trgovine. Ostvarili smo napredak i mislim da ćemo u ponedeljak objaviti mnogo više detalja o tome šta smo postigli tokom proteklih nedelja pregovora sa Kinezima", rekao je on.

Naveo je da su se SAD dogovorile sa Kinom o izuzeću nekih dobara iz trgovinskih sporova, uključujući izvoz poljoprivrednih proizvoda i medicinskih uređaja u Kinu.



(Tanjug)