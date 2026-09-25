SI ĐINPING ZAVRŠIO POSETU SJEDINJENIM DRŽAVAMA: Pozvao Trampa da dođe u Kinu
KINESKI predsednik Si Đinping završio je danas trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, ocenivši nakon brojnih razgovora da su odnosi između dve zemlje poboljšani.
Kineski lider je tokom susreta sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući kazao da je temlj strateške stabilnosti poštovanje, pravičnost i reciprocitet, preneo je Rojters.
On je pozvao Trampa, dok su pili čaj pre ispraćaja, da poseti Kinu u narednom periodu.
"Amerika je veoma zadovoljna ovom posetom, a siguran sam da je i Kina takođe veoma zadovoljna", rekao je on.
Najavljeno je da će Si i Tramp imati još dve prilike da se sastanu ove godine na samitu APEC-a u Kini i samitu G20 u Majamiju.
Si Đinping je bio u trodnevnoj poseti SAD, a njegov boravak obeležio je državni samit, propraćen preletima aviona i obilascima znamenitih lokacija.
Samit je završen u Nacionalnoj arhivi u Vašingtonu, gde su Tramp i Si, pregledali američku Deklaraciju o nezavisnosti, Ustav i Povelju o pravima.
Detalji o ograničenim sporazumima koje su dve strane postigle u vezi sa svojim napetim trgovinskim odnosima biće objavljeni u ponedeljak, izjavio je američki trgovinski predstavnik Džejmson Grir.
"Nalazimo se u situaciji kontrolisane trgovine. Ostvarili smo napredak i mislim da ćemo u ponedeljak objaviti mnogo više detalja o tome šta smo postigli tokom proteklih nedelja pregovora sa Kinezima", rekao je on.
Naveo je da su se SAD dogovorile sa Kinom o izuzeću nekih dobara iz trgovinskih sporova, uključujući izvoz poljoprivrednih proizvoda i medicinskih uređaja u Kinu.
(Tanjug)
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