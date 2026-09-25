Svet

SI ĐINPING ZAVRŠIO POSETU SJEDINJENIM DRŽAVAMA: Pozvao Trampa da dođe u Kinu

В.Н.

25. 09. 2026. u 19:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KINESKI predsednik Si Đinping završio je danas trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, ocenivši nakon brojnih razgovora da su odnosi između dve zemlje poboljšani.

СИ ЂИНПИНГ ЗАВРШИО ПОСЕТУ СЈЕДИЊЕНИМ ДРЖАВАМА: Позвао Трампа да дође у Кину

Foto: Kenny Holston/Pool Photo via AP

Kineski lider je tokom susreta sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući kazao da je temlj strateške stabilnosti poštovanje, pravičnost i reciprocitet, preneo je Rojters.

On je pozvao Trampa, dok su pili čaj pre ispraćaja, da poseti Kinu u narednom periodu.

Predsednik SAD je izjavio da je samit između dve najveće svetske ekonomije doneo veliki napredak i da će američki poljoprivrednici biti srećni.

"Amerika je veoma zadovoljna ovom posetom, a siguran sam da je i Kina takođe veoma zadovoljna", rekao je on.

Najavljeno je da će Si i Tramp imati još dve prilike da se sastanu ove godine na samitu APEC-a u Kini i samitu G20 u Majamiju.

Si Đinping je bio u trodnevnoj poseti SAD, a njegov boravak obeležio je državni samit, propraćen preletima aviona i obilascima znamenitih lokacija.

Samit je završen u Nacionalnoj arhivi u Vašingtonu, gde su Tramp i Si, pregledali američku Deklaraciju o nezavisnosti, Ustav i Povelju o pravima.

Detalji o ograničenim sporazumima koje su dve strane postigle u vezi sa svojim napetim trgovinskim odnosima biće objavljeni u ponedeljak, izjavio je američki trgovinski predstavnik Džejmson Grir.

"Nalazimo se u situaciji kontrolisane trgovine. Ostvarili smo napredak i mislim da ćemo u ponedeljak objaviti mnogo više detalja o tome šta smo postigli tokom proteklih nedelja pregovora sa Kinezima", rekao je on.

Naveo je da su se SAD dogovorile sa Kinom o izuzeću nekih dobara iz trgovinskih sporova, uključujući izvoz poljoprivrednih proizvoda i medicinskih uređaja u Kinu.
 

(Tanjug)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava

EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: "Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava"