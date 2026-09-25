PUTIN "ZALEDIO" KIJEV: Svaka eskalacija samo će pogoršati situaciju
RUSIJA je bila spremna da obnovi pregovore sa Kijevom nakon izbora, ali je Ukrajina pokušala da izvede napade na Moskvu i gađala je biračka mesta, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.
Kijev mora da shvati da svaka eskalacija neće dovesti ni do čega dobrog, ona će samo pogoršati situaciju, poručio je Putin.
Pored toga, on je objavio da je u noći 20. septembra protivnik preduzeo pokušaj intenzivnog napada na Moskvu.
Rusija će svaku odluku o mogućem nastavku pregovora sa Ukrajinom zasnivati na sopstvenim interesima, naglasio je predsednik.
Ukrajinska strana osujetila je pregovore u Istanbulu, ali je par nedelja pre izbora saopštila da je spremna da obnovi pregovore, podsetio je on.
(Sputnjik)
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