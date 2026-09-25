Svet

PUTIN "ZALEDIO" KIJEV: Svaka eskalacija samo će pogoršati situaciju

Novosti online

25. 09. 2026. u 19:15

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RUSIJA je bila spremna da obnovi pregovore sa Kijevom nakon izbora, ali je Ukrajina pokušala da izvede napade na Moskvu i gađala je biračka mesta, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

ПУТИН ЗАЛЕДИО КИЈЕВ: Свака ескалација само ће погоршати ситуацију

Foto: Tanjug/AP/Mikhail Metzel

Kijev mora da shvati da svaka eskalacija neće dovesti ni do čega dobrog, ona će samo pogoršati situaciju, poručio je Putin.

Pored toga, on je objavio da je u noći 20. septembra protivnik preduzeo pokušaj intenzivnog napada na Moskvu.

Rusija će svaku odluku o mogućem nastavku pregovora sa Ukrajinom zasnivati na sopstvenim interesima, naglasio je predsednik.

Ukrajinska strana osujetila je pregovore u Istanbulu, ali je par nedelja pre izbora saopštila da je spremna da obnovi pregovore, podsetio je on.

(Sputnjik)

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